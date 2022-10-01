وزير التنمية يؤكد الحرص على إشراك القطاع الخاص فى المنظومة الجديدة للمخلفات

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير التنمية المحلية، اليوم السبت، مع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بمقر الوزارة.

شهد الاجتماع استعراض نموذج كراسة الشروط والمواصفات لخدمات الجمع والنقل وكنس وغسيل الشوارع من المخلفات البلدية الصلبة، التى ستقوم المحافظة بطرحها لتقديم خدمات المعالجة والتخلص من المخلفات الصلبة بمدينة المحلة الكبرى وتشغيل مصنع تدوير القمامة بالمحلة، وكذا تقديم خدمات جمع ونقل القمامة بمركز ومدينة زفتى وكذا جمع ورفع ونقل المخلفات البلدية الصلبة ونظافة الشوارع بحى أول وثانى طنطا.

وخلال اللقاء استعرض وزير التنمية المحلية، مع محافظ الغربية الإجراءات التى تقوم بها المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى قطاع النظافة والتجميل وإدارة المخلفات الصلبة، كما تم استعراض تفاصيل العرض المقدم من إحدى شركات تحسين البيئة بالغربية لتشغيل مصنع تدوير القمامة بدفرة بمركز طنطا ونقل أى كميات متبقية بالمصنع لمدفن السادات.

وعرض الدكتور طارق رحمى جهود المحافظة فى رفع تراكمات القمامة والمخلفات اليومية وتحسين مستوى نظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية؛ بما يحقق رضا المواطنين على مستوى النظافة وإعادة الوجه الحضارى والجمالى للغربية ومنع وجود أى تراكمات للقمامة بالشوارع.

كما أشار محافظ الغربية إلى جهود الوحدات المحلية فى رفع القمامة وتنظيف الشوارع الرئيسية والفرعية بصورة يومية ونقلها إلى المقالب العمومى، ووجه وزير التنمية المحلية باستمرار تلك الجهود من العاملين بالمراكز والمدن والوحدات المحلية لتحسين مستوى نظافة الشوارع.

وشهد الاجتماع أيضا متابعة الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى يجرى تنفيذها فى مركز زفتى بالمرحلة الأولى للمبادرة إذ يتم تطوير نحو 54 قرية و88 تابعا فى مختلف القطاعات وإقامة مشروعات فى مجالات "توصيل الصرف الصحى ومد خطوط مياه الشرب، توصيل الغاز الطبيعى، إنشاء مجمعات خدمية، إنشاء مجمعات زراعية وبيطرية، تطوير مراكز الشباب، رصف الطرق الرئيسية والفرعية، تبطين الترع وغيرها من المشروعات الخدمية الأخرى فى مجالى الاتصالات والصحة.

وقال وزير التنمية المحلية إن الوزارة تسعى خلال الفترة المقبلة إلى الانتهاء من مراجعة مدى جاهزية القرى التى يمكن افتتاحها رسميا وتشغيل المبانى والمنشآت التى تم إنشاؤها فى إطار المبادرة الرئاسية، خاصة فيما يتعلق بتوصيل المرافق والتعاقد على العدادات والتأثيث والفرش وتوفير الموارد البشرية ضماناً لتشغيل هذه المنشآت والمبانى الخدمية الجديدة وسرعة دخولها الخدمة وتذليل أى معوقات وتقديم كافة التصاريح والموافقات المطلوبة فى هذا الشأن.

وأشاد بجهود المحافظة فى توفير الأراضى المطلوبة للمشروعات للمرحلة الأولى من المبادرة، وكذا المشروعات التى سيتم تنفيذها ضمن المرحلة الثانية.

من جهته، أشار الدكتور طارق رحمى إلى الانتهاء من عدد كبير من المشروعات الجارية بقرى مركز زفتى والتى ستسهم فى تحسين الظروف المعيشية ويجرى المتابعة الدورية لباقى المشروعات والتى ستغير حياة أهالى الغربية للأفضل وتوفير حياة كريمة لهم .

كما شهد اللقاء كذلك متابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص مواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية ، ومتابعة جهود قوات إنفاذ القانون والأجهزة التنفيذية بالغربية لإزالة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة فى المرحلة الثانية للموجة 20 تنفيذاً لتوصيات لجنة استرداد أراضى الدولة.

ووجه هشام آمنة بضرورة إزالة أى تعديات على الأراضى الزراعية فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين مع المتابعة المستمرة لتقارير منظومة رصد المتغيرات المكانية لرصد أى تحديات وتغير على الأراضى الزراعية.