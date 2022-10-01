انت الان تتابع خبر عاجل ورسميا – التضامن تقرر صرف أكثر من 320 جنيه لأصحاب المعاشات وتعلن : جارٍ التنفيذ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن عملية صرف معاشات أكتوبر 2022، بدأت اليوم السبت، في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، عن طريق ماكينات الصراف الآلي المختلفة.وقامت القباج بتوجيه كافة فروع بنك ناصر الاجتماعي بصفتها القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة، بإيداع الأموال داخل ماكينات الصراف الآلي حتي يتثنى لأصحاب المعاشات من الحصول على أموالهم الشهرية بكل سهولة ويسر.

وأشارت، وزيرة التضامن الاجتماعي أن عملية الصرف سوف تبدأ من من داخل منافذ الصرف المختلفة، حيث سوف يتم الصرف للشريحة الأولي من أصحاب المعاشات والتي تضم 2 مليون و400 ألف قائم بالصرف ومستفيد، والذين يحصلون على أقل من 1000 جنيهاً شهرياً من الخزانة العامة للدولة..