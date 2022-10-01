انت الان تتابع خبر إجازات أول شهر في المدارس.. مش هتصدقوا هيوصلوا لـ 10 أيام والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يبدأ العام الدراسي الجديد اليوم السبت 1 أكتوبر 2022، وهو الذي يكون فيه 10 أيام إجازة بين رسمية وأسبوعية، وينقب جميع الطلبة والطالبات وأولياء الأمور عن إجازات أول شهر في المدارس 2023.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن الإجازات الرسمية في العام الدراسي الجديد وهي التي شملت على الكثير من أيام العطلات الرسمية، وهي مثل عيد الفطر وعيد الميلاد والمولد النبوي الشريف و6 شهور والكثير من الإجازات.

ويكون أول شهر في المدارس وهو أكتوبر مليء بأيام الإجازات الكثيرة وتشمل يوم 6 أكتوبر للاحتفال بالنصر، و8 أكتوبر المولد النبوي الشريف، ويوك الجمعة 7 أكتوبر أي 3 أيام إجازة في أول أسبوع دراسي، والشهر يشمل على 6 أيام إجازة أسبوعية لطلاب المدارس الحكومية وتشمل على كلاً من الجمعة والسبت.

وسوف يحصل الطلاب على 10 أيام إجازة أثناء شهر أكتوبر وتشمل يوم 1 أكتوبر لأغلب المدارس، وهذا نظراً إلى أنه من الإجازة الأسبوعية الرسمية، وايام 6 و7 و8، وايام الجمعة والسبت يومي 14 و15 أكتوبر، ويومي الجمعة والسبت 21 و22 أكتوبر، وأيام الجمعة والسبت 28 و29 أكتوبر وهي تعتبر إجازات أسبوعية.