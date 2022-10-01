انت الان تتابع خبر هل يتأثر الاقتصاد المصري بضم روسيا 4 أقاليم من أوكرانيا؟.. عمرو أديب يرد بحسم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام الإعلامي عمرو أديب بالتحدث عن الأقاليم الـ 4 التي سيطرت عليها روسيا من أوكرانيا، وتمت الإشارة إلى أنها لن ترجع مرة أخرى، وهذا ما كشفه بوتين بعدما أعلن ضم كلاً من أقاليم “لوجانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا” إلى بلاده.

هل يتأثر الاقتصاد المصري بضم روسيا 4 أقاليم من أوكرانيا عمرو أديب يكشفهاوتحدث الإعلامي عمرو أديب أثناء تقديمه برنامجه الحكاية الذي يبث على قناة إم بي سي مصر قائلاً “بوتين قال الآن نستطيع الآن نتفاوض.. روسيا عمرها ما أخدت حاجة ورجعتها إلا لما تنهار على الأرض من خلال إنهاكها عسكريا واقتصادياً”.

ووجه أديب سؤال “هل مصر سوف تتأثر بقيام روسيا بضم 4 أقاليم من أوكرانيا؟”، وأوضح قائلاً “نعم مصر سوف تتأثر بذلك والعالم كله سوف يتأثر، لأن آثار الأزمة أصبحت معقدة ومطولة، النهاردة تم المراد من رب العباد.. بوتين لا يريد أي شيء آخر من هذه الحرب اوكرانيا لم تدخل الناتو ولم تنضم للاتحاد الأوروبي وأمن حدوده وجبهته لأن حدوده لم تصبح الحدود الروسية حدوده أصبحت متقدة داخل أوكرانيا”.