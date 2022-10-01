من حضانة لثانوية عامة.. كل ما تريد معرفته عن العام الدراسى الجديد 2022-2023

جدة - نرمين السيد - واعتبارا من غد الأحد الثانى من أكتوبر، تنتظم الدراسة بباقى محافظات الجمهورية، بإجمالى نحو 25 مليون طالبا وطالبة بجميع صفوف التعليم قبل الجامعى.

وبمناسبة عودة الدراسة، قدم الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، شرحاً لشكل العام الدراسى الجديد، كما وجه عدد من الرسائل لأولياء الأمور والطلاب والمعلمين، ويستعرض "دوت الخليج" كل ذلك فى السطور التالية:

رسائل من وزير التعليم للطلاب وأولياء الأمور

- المدرسة هى بيتك الثانى فحافظ عليها.

- الوزارة شريكة مع أولياء الأمور فى عملية بناء شخصية الطالب.

- هذا العام يحمل شعار "عودة الطلاب للمدارس" باعتبارها المكان الطبيعى للتعليم والتعلم.

- نستهدف حصول الطلاب على شهادات ولكن من خلال تعلم حقيقى يمكنهم من التنافس فى المستقبل والاستمرار فى التعلم مدى الحياة.

- لم نعد نستهدف أن يتلقى الطالب المعرفة، بل أن يكون منتجا لهذه المعرفة.

- نستهدف هذا العام تحقيق بهجة النشاط ومتعة التعلم.

- قم للمعلم وفه التبجيلا.. كاد المعلم أن يكون رسولا.

- المعلم هو شريان العملية التعليمية واحترامه واجباً على الجميع، ولن يعطى إلا إذا شعر بوضعه.

المعلم

- تستعد الوزارة لإحداث نقلة نوعية فى تدريب المعلمين وبناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم المهنية.

- خلال النصف الثانى من شهر أكتوبر، تقيم الوزارة احتفالية "أنا المعلم" تزامناً مع احتفالات أعياد المعلم.

- يتم نشر إعلانات فى كل مكان تحث على احترام وتقدير المعلم.

- خلال الاحتفالية تعلن الوزارة عن مجموعة مميزات تمنح للمعلمين بينها: بطاقة مشتريات تمكنهم من شراء كل ما يحتاجونه بأسعار مخفضة من مختلف الشركات، ونقاط "سند المعلم" التى تحسب حسب كفاءة وأداء كل معلم، وبموجب هذه النقاط يمكن للمعلم الحصول على راتبه مبكراً أو الجمع بين راتبين فى شهر واحد.

- خلال الاحتفالية يتم تكريم مجموعة من المعلمين أصحاب القصص الملهمة.

- يتم اختيار 1000 معلم للحصول على دبلومة لمدة عام ويتم تعيينهم مديرين للمدارس.

- نعد آليات لا تسمح سوى لحملة المؤهلات التربوية بممارسة مهنة التدريس.

أعمال السنة

- تطبق على صفوف النقل من السادس الابتدائى وحتى الثانى الثانوى.

- تمثل 20% من مجموع المادة مقسمة كالتالى: (5% سلوك، 5% مواظبة، 10% اختبار شهر)

- يطبق اختباران فى كل فصل دراسى، ويشمل كل اختبار ما درسه الطالب فى الشهر السابق.

- يضع اختبارات الشهر موجه المادة وتكون على مستوى المدرسة.

- يحصل الطالب على أعلى درجة حصل عليها بالاختبارين ولن يحسب متوسط المجموع.

- الهدف من أعمال السنة دفع الطالب للمذاكرة أولاً بأول ولن يتحكم أى شخص فى مصير الطالب.

- يمتحن الطالب فى نهاية كل فصل دراسى فيما درسه خلال هذا الفصل كاملاً.

- إضافة عنصرين جديدين لشهادة الطالب هما: النواحى الشخصية والميول والاتجاهات.

- النواحى الشخصية ترصد ميزة ونقطة ضعف تحتاج إلى تقويم فى الطالب، يشارك فى تحديدها معلم الفصل وولى الأمر وزملاء الطالب.

مادة المشروعات البحثية

- مادة جديدة تطبق على الطلاب بدءاً من الصف السادس الابتدائى.

- مادة نجاح ورسوب من 50 درجة، لكنها لا تضاف للمجموع.

- خلال حصة الريادة، يتم تقسيم الطلاب لمجموعات من 3 إلى 5 طلاب، ويطلب من كل مجموعة مشروع بحثى يتناول أحد إنجازات أو تحديات الدولة المصرية مثل: تغير المناخ، ندرة المياه، المشروعات القومية وغيرها.

- المادة ليس لها كتاب، ولكن تصدر الوزارة دليلاً بإرشادات تنفيذ البحث.

- التكليفات تكون على مستوى المدرسة وليست مركزية، حتى لا يُفتح سوقاً لطباعة وبيع الأبحاث كما حدث من قبل.

- المعلم يناقش الطلاب فى آلية تنفيذ البحث وأبرز ما تعلموه من مشروعهم.

- حال عدم اجتياز المجموعة درجة النجاح يتم إعادة البحث وتسليمه قبل امتحانات الدور الثانى.

- الهدف من هذه المادة تثقيف الطلاب ودمجهم بواقع مجتمعهم، فالطالب المصرى قضى سنوات لا يعرف عن التعليم سوى حفظ المناهج ودخول الامتحان.

- ينفذ الطلاب بحثين خلال العام، بواقع بحث كل فصل دراسى.

- بعد تسليم المشروعات البحثية تجرى منافسة بين المدارس لتحديد المشروعات المتميزة.

دمج التكنولوجيا بالبرنامج التعليمى

- الصفوف من رياض الأطفال وحتى الثالث الابتدائى، لهم وضع خاص حيث يتولى عملية التدريس اثنين من المعلمين داخل كل فصل.

- من الرابع إلى الثالث الثانوى، إضافة فترة مشاهدة أسبوعية للبرامج التعليمية على قنوات مدرستنا "1، 2، 3" فى كل مادة.

- الدولة استثمرت الكثير فى القنوات التعليمية لكن نسب المشاهدة كانت منخفضة خلال العام الماضى.

- يتولى الشرح فى البرامج التعليمية نخبة من أكفأ المعلمين المدربين.

- يحصل المعلم على البرامج التعليمية على "فلاشة" ويعرضها من خلال أحد وسائل العرض: "سبورة ذكية، داتا شو، جهاز كمبيوتر".

- خلال العرض يناقش المعلم الطلاب فى الدرس، ويتولى أكفأ معلمى المدرسة إدارة هذه الفترة.

- يمكن للطلاب الحصول على الفلاشة لمشاهدة الحصص مرة أخرى على أجهزة الكمبيوتر.

- يحصل الطلاب على جدول بمواعيد عرض البرامج التعليمية على شاشة التلفزيون بشكل أسبوعى.

- دمج البرامج التعليمية بالدراسة تقلل إقبال الطلاب على الدروس الخصوصية من ناحية، وتدرب المعلمين من خلال مشاهدة شرح المعلمين المدربين على قنوات مدرستنا.

- نصف ساعة من المشاهدة، تعادل ساعة من الشرح داخل الفصل، وبالتالى يمكن توفير يوم دراسى كامل الحصص المتوفرة من كل المواد، هذا اليوم يخصص للأنشطة.

يوم النشاط



- يخصص بالمدارس يوما أسبوعيا للنشاط سواء الرياضى أو الثقافى أو الفنى، يتم تنظيمه بالتناوب بين الفصول.

- يذهب الطلاب فى هذا اليوم إلى المدارس، ويحضر معهم كشافون من وزارة الشباب والرياضية لمتابعة الأداء أُثناء ممارسة النشاط والتقاط الموهوبين.

- ينسق الكشافين مع أولياء الأمور لإثراء مواهب الطلاب.

- مدير المدرسة مسؤول عن حضور الطلاب خلال اليوم الرياضى من خلال تنظيم أنشطة مميزة تجذب اهتمامهم.

- يتم إجراء منافسات بين المدارس والمدرسة التى يخرج منها عدد أكبر من الموهوبين تكون مدرسة متميزة.

- يطبق اليوم الرياضى بنسبة 25% من مدارس كل إدارة تعليمية كمرحلة أولى، وتعمم التجربة تدريجياً على جميع مدارس الجمهورية.

الثانوية العامة



- امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى، تجرى إلكترونياً على أجهزة التابلت للإجابة على أسئلة الاختيار من متعدد بنسبة 85% من الامتحان، وورقياً للإجابة على الأسئلة المقالية بنسبة 15%.

- امتحانات الثانوية العامة تجرى ورقياً فقط بنسبة 85% لأسئلة الاختيار من متعدد بنظام "البابل شيت"، و15% للأسئلة المقالية.

- لا عودة لأسئلة الحفظ والتلقين، وكل أسئلة الامتحانات تقيس مستويات التفكير العليا لدى الطلاب.

- تتعهد الوزارة بحل مشكلات طلاب الثانوية العامة سواء المتعلقة بكيفية المذاكرة فى ضوء نظام التقييم الجديد أو تمكن المعلم من الشرح أو الملاحظات على الامتحانات.

- يتسلم كل طالب دليل استذكار يتضمن: وصف للمقرر، نواتج التعلم، أهم الروابط الإلكترونية التى تدعم المذاكرة.

- الأسئلة المقالية تكون قصيرة وبنسبة 15% فقط من الامتحان.

- تعد الوزارة حقيبة تدريبية لـ5000 معلم على الممارسات التدريسية وأساليب التقييم الجديد.

- المركز القومى للامتحانات يعد مواصفات الامتحان فى كل مادة، وسيتم إعلانها للطلاب.

- توفر الوزارة لطلاب الثانوية العامة نموذجين تدريبيين على نظام الامتحان.

- خلال العام الدراسى تنظم الوزارة اختبارات قصيرة على أجهزة التابلت، تقيس مستويات التفكير العليا.

- تصحيح الامتحانات إلكترونى ولا عودة للعنصر البشرى مرة أخرى.

- أسئلة الاختيار من متعدد تصحح إلكترونياً من خلال التصوير بالماسح الضوئى ثم إدخالها على برامج التصحيح الإلكترونى.

- الأسئلة المقالية يتم تصويرها على الماسح الضوئى، وإرسالها لاثنين من المعلمين للتصحيح على أجهزة التابلت، وفق مستويات تقدير محددة.

- نموذج إجابة الأسئلة المقالية مرن، ويتضمن مستويات التفكير المختلفة لدى الطلاب.

- يحدد برنامج التصحيح على التابلت جزء من الدرجة لمجموعة من العناصر، مثل: الفكرة الرئيسية، ترتيب الأفكار، والسلامة الإملائية والنحوية.

- حال تفاوت الدرجة التى يحصل عليها الطالب بين المعلمين، ترسل الإجابة لمعلم ثالث يفصل بينهما، ويتم حرمان المعلم المخطئ من التصحيح ويعرض للمساءلة.

- نظام الـOpen Book مستمر، من خلال كتيبات المفاهيم التى تسلمها الوزارة للطلاب أثناء الامتحان.

- حال تظلم الطلاب على نتائجهم يحصلون على: كراسة الأسئلة، ورقة الإجابة، ونموذج الإجابة.

- لن يستطيع طالب التشكيك فى نسبة ورقة الإجابة إليه كما كان يحدث سابقاً، حيث سيتم إضافة "باركود" بجانب اسم الطالب على ورقة الأسئلة والإجابة.

عودة نظام التحسين

- ندرس مشروع قانون يسمح لطالب الثانوية العامة سواء الناجح أو الراسب بإعادة السنة كاملة فى جميع المواد.

- قد يتعرض الطالب لظرف قهرى قبل الامتحانات تفقده تركيزه، ويحصل على درجات لا تتناسب مع قدراته، هذا القانون مقدمة إلى هؤلاء الطلاب.

- نظام التحسين القديم الذى كان يسمح بالإعادة فى مادة أو اثنتين يفتقد لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

- بعد الانتهاء من مشروع القانون سنعرضه على مجلس النواب وحال إقراره سيتم تطبيقه.

- القيادة السياسية رحبت بالمقترح.