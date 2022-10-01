وزيرة التضامن: خدمات الكنيسة الاجتماعية تستهدف غرس روح المحبة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وهشام آمنة وزير التنمية المحلية، والسفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ولفيف من الشخصيات العامة.

وشهدت الاحتفالية تكريم قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لوزيرة التضامن الاجتماعى، تقديرا لدورها الاجتماعى والتنموى.

وحرصت القباج، على تقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة مرور 60 عاما على تأسيس أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، مؤكدة أن الكنيسة القبطية المصرية تعد من أقدم وأعرق كنائس العالم، ولها دور اجتماعى مهم، وتاريخ طويل ومشرف فى تحقيق العدالة الاجتماعية، كما كانت ولا تزال خدمات الكنيسة الاجتماعية تستهدف غرس روح المحبة والتعاون والتراحم بين أبناء الشعب المصرى، وتقوم الكنيسة بتقديم عدة برامج للمساعدات من بينها برنامج دعم ورعاية الفئات ممن تراها الكنيسة أولى بالرعاية.

جدير بالذكر أن أسقفية الخدمات العامة، كان أول أسقف لها الأنبا صموئيل عام 1962، وتشارك أسقفية الخدمات العامة الدولة فى العديد من المبادرات، ويأتى أبرزها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والعديد من المبادرات التنموية والاجتماعية.