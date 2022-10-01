عاجل- الرئيس يهنئ جورجيا ميلونى بفوز حزبها فى انتخابات إيطاليا

جدة - نرمين السيد - وجاء فى نص التهنئة: "أتقدم بخالص التهنئة إلى السيدة جورجيا ميلونى على فوز حزبها فى الانتخابات العامة فى جمهورية إيطاليا الصديقة، متمنياً لها التوفيق والنجاح فى قيادة إيطاليا نحو الرخاء والمستقبل المشرق".
وتابع: "كما أتطلع للعمل معها فى إطار الشراكة الراسخة التى تجمع مصر وإيطاليا من أجل تطوير العلاقات الثنائية بينهما ونقلها إلى آفاق أرحب من التعاون المثمر فى جميع المجالات، وعلى نحو يتسق مع تاريخ البلدين العريق وحضارتهما العظيمة، ولما فيه الخير للشعبين الصديقين والإنسانية جمعاء".
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