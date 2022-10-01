وزير التعليم يتفقد أول أيام العام الدراسي الجديد بمدرسة في دمياط

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 أكتوبر 2022 08:28 صباحاً - يتفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أول أيام العام الدراسي اليوم السبت بمحافظة دمياط، حيث من المقرر أن يقوم وزير التعليم بجولة صباح اليوم السبت، مدرسة ٦ أكتوبر الابتدائية (بجوار كلية الفنون التطبيقية) بمحافظة دمياط.

وينطلق اليوم السبت أول أيام العام الدراسي الجديد 2023 / 2022 في مدارس 12 محافظة التي لم تطبق إجازة السبت، وهي محافظات "البحيرة _ كفر الشيخ _ الفيوم _ الإسماعيلية _ بنى سويف _ المنيا _ أسيوط _سوهاج _ قنا _الأقصر _ أسوان _ شمال سيناء".

ينتظم جميع طلاب مصر في الدراسة غد الأحد، لتشمل الـ14 محافظة الآخرين التي تطبق إجازة السبت وهم محافظات ،" القاهرة _ الجيزة _ الإسكندرية _القليوبية_ الشرقية _ الغربية _المنوفية _ دمياط _ بورسعيد _ السويس _ البحر الأحمر _ الوادى الجديد _ جنوب سيناء _ مرسى مطروح".

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تخصيص كلمة الصباح في الإذاعة المدرسية بالعام الدراسى الجديد وكذلك الفترة الأولى من اليوم الدراسى عن انتصارت أكتوبر 1973 وفضل الشهادة ودور أبطال القوات المسلحة.

من جهته، أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، على جميع مديري المديريات التعليمية بضرورة التنبيه علي غرس قيم المواطنة، والانتماء والولاء للوطن، وضرورة الالتزام بتحية العلم، وأن تكون الحصة الأولى لكل المراحل عن المشروعات القومية والولاء والانتماء، وتنظيم رحلات مدرسية لزيارة المشروعات القومية للدولة المصرية، والأماكن السياحية.

أما فيما يخص المبنى المدرسي، أكد الوزير ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ للحفاظ على نظافة المدارس من الداخل والخارج، والتوسع في المساحات الخضراء، ومنع تواجد الهواتف المحمولة الذكية داخل الفصول، كما شدد على أهمية الالتزام بالزي المدرسي الموحد، مع عدم إجبار الطلاب على شرائه من أماكن بعينها.

وشدد الوزير على أهمية متابعة العملية التعليمية في المدارس من قبل أفراد المنظومة، ليس بهدف التفتيش وتصيد الأخطاء ولكن بهدف التوجيه والإرشاد.

ووجه الدكتور رضا حجازى بضرورة الاحتفال بالطلاب الجدد واستقبالهم في بداية العام الدراسي، وتوفير سبل جذب الطلاب للمدرسة، مؤكدًا أن عودة الطلاب في العام الدراسي الجديد هدف استراتيجي، لأن المدرسة لها دور اجتماعي هام في بناء شخصية الطالب وفقًا لرؤية مصر 2030، ووجه الوزير مديري المديريات التعليمية بإعداد تقرير أسبوعى للأنشطة التى تمارس في المدرسة مرفق به فيديوهات لقصص النجاح المختلفة للطلاب.