تحديث بيانات الطلاب.. توجيهات عاجلة من «التعليم» للمدارس مع بدء الدراسة

جدة - نرمين السيد - ووجهت الوزارة بالتنبيه مشددا على مسؤولى وحدات المعلومات بالمدارس وأقسام وإدارات الإحصاء بالمديرية والإدارات التعليمية التابعة بما يلى:

أولا: بالنسبة للمدارس

- قيام المدارس بالانتهاء من تحديث ومراجعة وتدقيق كافة بيانات الطلاب المقيدين بها وفقا للعام الدراسى الجديد 2022/ 2023، وخاصة بيانات طلاب الصفوف الأولى، مع التأكيد على صحة البيانات التالية: اللغة الأولى والثانية، الشعبة والتخصص، الدمج، وأعداد الفصول المسجلة بموازنة المدرسة على مستوى كل صف دراسى.

- قيام المدارس بطباعة التقرير الخاص بأعداد الطلاب على مستوى الفصول الدراسية بكل صف دراسى، واعتماده من مدير المدرسة ورئيس قسم الإحصاء بالإدارة، ومدير عام الإدارة التعليمية.

- طباعة قوائم الفصول بأسماء الطلاب بكل فصل دراسى واعتمادها من مدير المدرسة وإعلانها داخل الفصول الدراسية.

- تسجيل الغياب الأسبوعى لكل طالب باستخدام التطبيق الإلكترونى المخصص لذلك، من خلال الاستمارة الإلكترونية لبيانات التلاميذ.

- الانتهاء من تسجيل البيانات الخاصة بأجهزة التابلت لطلاب المرحلة الثانوية من خلال التطبيق الإلكترونى المخصص لذلك.

- مراجعة وتدقيق بيانات المدرسة (الرقم التعريفى، نوع المدرسة بنين- بنات- مشترك، التبعية، الفترة، العنوان، أرقام التليفونات، موقف الاتصال بالإنترنت) والرجوع إلى الإدارة التعليمية لإجراء التعديلات اللازمة.

- انتهاء المدارس الخاصة من تسجيل بيانات المصروفات المدرسية على مستوى الصفوف بها، من خلال التطبيق الإلكترونى المعد لذلك.

- الانتهاء من طباعة التقارير الخاصة بالإحصاء الاستقرارى، فصول وتلاميذ وهيئات تدريس، للعام الدراسى 2022/ 2023، واعتماده من مدير المدرسة وتسليمه إلى قسم الإحصاء بالإدارة التعليمية للانتهاء من إجراءات الاعتماد الإلكترونى فى موعد غايته منتصف أكتوبر 2022.

- الانتهاء من تسجيل الخطة الدراسية لأعضاء هيئة التعليمة بالمدرسة والخاصة بتوزيعهم على الفصول الدراسية والمواد، باستخدام التطبيق الإلكترونى المخصص لذلك، من خلال الاستمارة الإلكترونية لبيانات الطلاب، واتباع دليل المستخدم المعلن بالتطبيق.

ثانيا: بالنسبة لأقسام وإدارات الإحصاء بالإدارات والمديريات التعليمية

- الانتهاء من اعتماد الإحصاء الاستقرارى للعام الدراسى 2022/ 2023، فصول وتلاميذ وهيئات التدريس، لجميع المدارس التابعة للإدارة التعليمية فى موعد غايته منتصف أكتوبر 2022، ويحظر على مسؤولى أقسام الإحصاء بالإدارات التعليمية اعتماد الإحصاء الاستقرارى لأى مدرسة دون استلام استمارات الإحصاء الاستقرارى الورقية من المدارس، مستوفاة كافة التوقيعات مع التأكيد على ضرورة اعتماد مدير المرحلة التعليمية لميزانية المدارسة (أعداد الفصول، أعداد الطلاب على مستوى كل ف دراسى).

- التأكد من الانتهاء من تسجيل بيانات أعضاء وحدات المعلومات على مستوى كل كدرسة بالإدارة التعليمية؛ لضمان الدخول على الاستمارات الإلكترونية لبيانات المدرسة والتلاميذ والمعلمين والإداريين ( استمارة الموظف) باستخدام البريد الإلكترونى الموحد لمسؤولى وحدات المعلومات بالمدرسة.

- القيام بأعمال المراجعة والمتابعة للمدارس للانتهاء من كافة المهام المكلفين بها.

ووجهت الوزارة مديرى المديريات التعليمية بتوفير كافة أنواع الدعم الفنى والتكنولوجى لوحدات المعلومات بالمدارس وأقسام وإدارات الإحصاء بالإدارات والمديرية؛ لإنجاز كافة المهام المكلفين بها، مع اعتبار الأمر هام وعاجل وتحت رعاية مدير المديرية شخصيا.

العام الدراسى الجديد 2022/ 2023

وينطلق العام الدراسى الجديد 2022/ 2023، اليوم السبت الأول من أكتوبر، فى عدد من المحافظات هى: الإسماعيلية، الفيوم، المنيا، أسيوط، بنى سويف، سوهاج، أسوان، الأقصر، قنا، البحيرة، كفر الشيخ، وشمال سيناء، إلى جانب عدد محدود من مدارس محافظتى القاهرة والجيزة، أبرزهم المدارس التابعة للكنائس.

واعتبارا من غدا الأحد الثانى من أكتوبر، تنتظم الدراسة بباقى محافظات الجمهورية، بإجمالى نحو 25 مليون طالبا وطالبة بجميع صفوف التعليم قبل الجامعى.