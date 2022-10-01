وزير السياحة ومحافظ البحر الأحمر يفتتحان أعمال تطوير أكبر ممشى بالغردقة

جدة - نرمين السيد - ويمر هذا الممشى من أمام العديد من القرى السياحية والمنشآت الفندقية بالمدينة، ويرتاده يومياً العديد من المصريين والسائحين، وقد تم إنشائه منذ أكثر من 20 عاماً، ويعد من أطول المماشى السياحية فى مصر حيث يبلغ طوله نحو 6 آلاف متر.

وقد شارك فى حضور الافتتاح الأستاذة غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، والأستاذ عمرو القاضى الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والأستاذة يمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية، والأستاذة ماجدة حنا مدير مكتب وزارة السياحة والآثار فى محافظة البحر الأحمر، والأستاذ أحمد الدع مدير مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى فى محافظة البحر الأحمر.

كما حضر اللواء محمد البندارى السكرتير العام للمحافظة، اللواء أحمد عبد العزيز السكرتير العام المساعد، واللواء أشرف البيه رئيس مدينة الغردقة، واللواء تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وعدد من قيادات وزارة السياحة والآثار والمحافظة.

ومن جانبه، أشار السيد أحمد عيسى إلى أهمية أعمال التطوير الذى شهدها هذا الممشى السياحى الهام والذى يعد أحد أهم المعالم السياحية المميزة بالمدينة، لافتاً إلى حرص الدولة المصرية على إقامة العديد من المشروعات التجميلية والحضارية والترفيهية بالمقاصد والمدن السياحية المختلفة والتى يكون لها دور كبير فى تطوير جودة الخدمات السياحية المقدمة للسائحين وتحسين التجربة السياحية لهم خلال زيارتهم لمصر.

وأوضح أن محور تحسين التجربة السياحية للسائحين يعتبر أحد أبزر محاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة المصرية والتى سيتم إطلاقها خلال الربع الأول من عام 2023 لزيادة أعداد السياحة الوافدة لمصر وتقديم منتج وتجربة سياحية مختلفة للسائحين.

وأوضح اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر أن أبرز ما شملته عمليات التجميل والتطوير، التى تمت بإشراف جهاز تعمير البحر الأحمر، وجود عدد من الأعمال الفنية المختلفة كمتحف مفتوح أمام المواطنين والسائحين، لافتاً إلى أن الممشى يعد أهم وأكبر ممشى سياحى فى المدينة لأنه يمر من أمام العديد من الفنادق والقرى السياحية، ويبلغ طوله نحو 6 آلاف متر، مشيراً إلى أن أعمال التطوير حولت الممشى لأكبر متحف فنى مفتوح لخدمة السياحة، كما أنها لا تقتصر على الشكل الجمالى فقط، حيث تم تطوير شبكات الصرف الصحى ومراكز الخدمة ودورات المياه والكافيتريات لمواكبة التصميم الجديد، كما تم تخصيص مسار لركوب الدراجات وأماكن ترفيهية على امتداد الممشى.

وأكد المحافظ أن كل عمليات التجميل والتطوير التى تجرى حالياً فى الغردقة، تأتى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية برفع كفاءة مدينة الغردقة لتكون على أعلى مستوى، وتأتى ضمن المخطط الاستراتيجى الجديد للمدينة، الذى تم الانتهاء من مرحلتيه الأولى والثانية، وتشمل مرحلته الثالثة، حزمة مشروعات فى مختلف القطاعات منها إعادة الوجه الجمالى والحضاري، وتطوير الشواطئ العامة والممشى السياحي، وذلك تزامناً مع عودة وزيادة الحركة السياحية إلى الغردقة، موضحاً أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى يتابع كافة مشروعات التطوير فى المحافظة، ويقدم كل الدعم لتذليل أية عقبات تواجه مخطط التطوير.

وخلال افتتاح أعمال تطوير الممشى، شاهد السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، عرضاً تقديمياً، تم خلاله استعراض مراحل إنشاء وتطوير هذا الممشى السياحى وأبرز أعمال التطوير التى تمت به، كما ألقى العرض الضوء على أبرز المشروعات التى تمت فى إطار مشروع تطوير الصورة الذهنية والبصرية لمدينة الغردقة.

ويضم الممشى أماكن ترفيهية للعب الأطفال، وكذلك أماكن للجلوس، بها مظلات شمسية لجلوس الأسر، ويضم عدداً كبيراً من البازارات السياحية، والعلامات التجارية العالمية المختلفة فى تلك المنطقة، والتى يتردد ويقوم بالشراء منها السائحين من كل دول العالم.

وأوضح الاستشارى الهندسى للمحافظة المهندس حاتم دياب، خلال عرضه المشروع، أن أعمال التطوير شملت زيادة التشجير حتى يتم تجهيز الممشى للاستخدام الصباحي، لأنه كان مقتصر على الاستخدام الليلى فقط، بسبب ارتفاع درجات الحرارة نهاراً، كما شملت استخدام شبكات رى متطورة وخامات صديقة للبيئة، إضافة إلى استحداث أعمال فنية ليصبح أكبر متحف فنى مفتوح لخدمة السياحة فى مصر، كما يساعد الممشى فى توفير مسطح أكبر للتريض والدراجات ورياضة المشى ويربط مع شبكة المياه والمناطق الخضراء بالمدينة، والتى تساهم فى خفض درجات الحرارة وزيادة المعدلات البيئية.

كما شارك السيد احمد عيسى وزير السياحة والآثار واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر أيضاً فى افتتاح منتجع سياحى جديد بمنطقة الممشى السياحى من فئة المنشآت الفندقية الخمس نجوم والذى يشمل على 318 غرفة وجناح ذو إطلالة مباشرة على البحر الأحمر، ويحتوى على عدد من سلسلة المطاعم العالمية المتخصصة.

جدير بالذكر أن هذه الزيارة تعتبر هى الزيارة الأولى للسيد أحمد عيسى وزير السياحة لمدينة الغردقة منذ توليه حقيبة وزارة السياحة والآثار.