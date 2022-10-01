اختتام فعاليات معسكر قبول أول دفعة بالمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

جدة - نرمين السيد - اختتمت فعاليات أول معسكر لإعداد الطلاب المقبولين من حملة الشهادة الإعدادية للالتحاق بخمس مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية الذى نظمته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالتنسيق مع مشروع قوى عاملة مصر "Workforce Egypt" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID " لأول مجموعة بلغ عددهم 300 طالب خلال الفترة من 24 سبتمبر – 29 سبتمبر 2022 بالمدينة التعليمية بمدينة السادس من اكتوبر، الجيزة، وذلك تمهيدا لاستقبال الدفعة الأولى من طلاب المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية لبدء العام الدراسى الجديد، 2022- 2023.





وتضمن المعسكر للطلاب المشاركين فى المعسكر، التعرف على التخصصات وحضور جلسات وأنشطة متنوعة تضم تعلم اللغة الانجليزية، السلامة والصحة المهنية، التعليم القائم على الكفاءة، إرشاد مهنى، ريادة الأعمال والابتكار، كابستون قيم المدرسة، كيفية منع التنمر، احتياجات السوق، وأنشطة من شانها بناء فريق عمل للطلاب.

وقد تم افتتاح المعسكر يوم 24 سبتمبر تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفنى، بالتنسيق مع عدد من الشركاء من قطاعى الأعمال العام والخاص، انطلاقا من جهود الدولة المصرية فى تطوير التعليم الفنى والمهنى والتقنى، للارتقاء بجودة برامج ومؤسسات ومخرجات العملية التعليمية، بما يتفق مع معايير الجودة العالمية، ويتلاءم مع احتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والعالمية.

وأشاد الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى بدور الشركات الخمس فى دعم تطوير التعليم الفنى فى مصر، مشيرا إلى أنه تم استحداث برامج ومناهج جديدة بالتعاون مع ممثلى سوق العمل، مثل "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والذكاء الاصطناعى، وتكنولوجيا النظم الأمنية، وتكنولوجيا الطاقة النووية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والتحكم الصناعى، والتسويق والتجارة الإلكترونية"؛ وغيرها لتلبية احتياجات سوق العمل المحلى والعالمى.

وأعرب الدكتور محمد مجاهد عن تفاؤله بالمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والتى تعد مثالا متميزا لملحمة تؤدى للتفاعل والتنافس بين الجهات الدولية المشاركة، مؤكدا اعتزازه بالمشاركة مع Workforce Egypt وشركة MTC لتقديم المعونة الفنية والابتكار لتكون هذه المدارس ذكية وتحافظ على البيئة وتعمل بالطاقة المتجددة.

وسوف تستقبل المدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر، الجيزة المجموعة الثانية من الطالبات فى الفترة من 1 أكتوبر – 6 أكتوبر 2022 وذلك تمهيدا لاستقبال الدفعة الأولى من طلاب المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية لبدء العام الدراسى الجديد، 2022- 2023، وهى أول مدارس دولية مجانية فى التعليم الفنى.

وتعد المدارس الخمسة الدولية للتكنولوجيا التطبيقية هى الأولى من نوعها فى التعليم الفنى التى تقدم تعليما دوليا بمصروفات مجانية بخمس محافظات مصرية، وهى: مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية لتصنيع وصيانة الاسطمبات بمحافظة الشرقية "مدينة العاشر من رمضان"، مدرسة أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية لتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعى بمحافظة أسيوط، مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الإسكندرية، مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية لتسويق الخدمات المالية بمحافظة المنيا "مدينة المنيا الجديدة"، ومدرسة السويدى الدولية للتكنولوجيا التطبيقية للبرمجيات بمحافظة الجيزة "مدينة السادس من أكتوبر".