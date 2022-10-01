محافظ الأقصر يوجه باستكمال أعمال تركيب بلاط الإنترلوك فى شوارع المحافظة

جدة - نرمين السيد - وجه مصطفى ألهم محافظ الأقصر، باستكمال أعمال تركيب بلاط الإنترلوك فى جميع شوارع المحافظة، مكلفا بتجميل الحديقة المواجهة لساحة معبد الكرنك وزراعتها بالنخيل المثمر وتهيئتها طبقا للهوية البصرية للمحافظة ولتكون متنفسا للمواطنين.





جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم الجمعة، والتى شملت العديد من المناطق، منها منطقة الكرنك والحدائق المطلة على معبد الكرنك، والذى وجه المحافظ بتطويرها وزراعتها بالنخيل المثمر وتهيئتها طبقا للهوية البصرية للمحافظة واستغلالها للمواطنين كمتنزه ومتنفس لهم.

كما كلف المحافظ مسئولى مدينة الاقصر باستغلال مساحة فضاء أمام مستشفى الكرنك الدولى لانتظار السيارات بصفة مؤقتة منعا للزحام وفتح الشارع الرئيسى لسيارات الاسعارف والحافلات السياحية لوصولها الى المتحف.

ومن ناحية أخرى، أعلن محافظ الأقصر، أن قطاع الابنية التعليمية بالمحافظة شهد تنفيذ 123 مشروعا جديدا بإجمالى تكلفة لكافة المشروعات التى تمت والمشروعات الجارى تنفيذها تقارب الـ 366 مليون جنيه،مشيرا فى الوقت ذاته إلى استعداد المحافظة لاستقبال العام الدراسى الجديد من خلال تجهيز أكثر من 514 مدرسة، تضم 7089 فصلا بالمحافظة لاستقبال أكثر من 298 ألف طالب وطالبة خلال العام الدراسى الجديد، منهم 4 مدارس جديدة تدخل الخدمة هذا العام لأول مرة، بالإضافة إلى 86 مدرسة تم توسعتهم ورفع كفاءتهم لاستيعاب الطلاب والطالبات.

ومن جانبه، أشار ممدوح محمد مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة الأقصر إلى أنه بالتنسيق مع التربية والتعليم تم الانتهاء من توسعة وتجديد نحو 90 مدرسة بتكلفة تجاوزت 207 ملايين جنيه لاستيعاب اعداد الطلاب والحد من الكثافة داخل الفصول الدراسية بمدارس المحافظة، كما تم زيادة عدد الفصول باجمالى 296 فصلا جديدا هذا العام.

كما أشار إلى أنه جارى العمل لتطوير وصيانة 32 مدرسة وإنشاء 231 فصلا جديدا فى مختلف المدارس بالمحافظة وكذلك إنشاء مبنى جديد لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر.