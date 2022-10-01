جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم الجمعة، والتى شملت العديد من المناطق، منها منطقة الكرنك والحدائق المطلة على معبد الكرنك، والذى وجه المحافظ بتطويرها وزراعتها بالنخيل المثمر وتهيئتها طبقا للهوية البصرية للمحافظة واستغلالها للمواطنين كمتنزه ومتنفس لهم.
كما كلف المحافظ مسئولى مدينة الاقصر باستغلال مساحة فضاء أمام مستشفى الكرنك الدولى لانتظار السيارات بصفة مؤقتة منعا للزحام وفتح الشارع الرئيسى لسيارات الاسعارف والحافلات السياحية لوصولها الى المتحف.
ومن ناحية أخرى، أعلن محافظ الأقصر، أن قطاع الابنية التعليمية بالمحافظة شهد تنفيذ 123 مشروعا جديدا بإجمالى تكلفة لكافة المشروعات التى تمت والمشروعات الجارى تنفيذها تقارب الـ 366 مليون جنيه،مشيرا فى الوقت ذاته إلى استعداد المحافظة لاستقبال العام الدراسى الجديد من خلال تجهيز أكثر من 514 مدرسة، تضم 7089 فصلا بالمحافظة لاستقبال أكثر من 298 ألف طالب وطالبة خلال العام الدراسى الجديد، منهم 4 مدارس جديدة تدخل الخدمة هذا العام لأول مرة، بالإضافة إلى 86 مدرسة تم توسعتهم ورفع كفاءتهم لاستيعاب الطلاب والطالبات.
ومن جانبه، أشار ممدوح محمد مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة الأقصر إلى أنه بالتنسيق مع التربية والتعليم تم الانتهاء من توسعة وتجديد نحو 90 مدرسة بتكلفة تجاوزت 207 ملايين جنيه لاستيعاب اعداد الطلاب والحد من الكثافة داخل الفصول الدراسية بمدارس المحافظة، كما تم زيادة عدد الفصول باجمالى 296 فصلا جديدا هذا العام.
كما أشار إلى أنه جارى العمل لتطوير وصيانة 32 مدرسة وإنشاء 231 فصلا جديدا فى مختلف المدارس بالمحافظة وكذلك إنشاء مبنى جديد لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الأقصر يوجه باستكمال أعمال تركيب بلاط الإنترلوك فى شوارع المحافظة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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