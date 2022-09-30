وزيرة التضامن مهنئة أسقفية الخدمات بعيدها الـ60: كل سنة وإحنا دائما مع بعض

جدة - نرمين السيد - أعربت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، عن سعادتها للمشاركة فى احتفالية مرور 60 عاما على تأسيس أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، متابعة: "دول 60 سنة من الخدمة والعطاء والحب ودمج الدين بالمجتمع من أجل بناء وطن واحد تحت ظل واحد".





وأضافت خلال احتفالية مرور 60 عاما، على تأسيس أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية: "نتعلم من أهل الخبرة الدين الصحيح، لأنه لا فرق بين العبادة وخدمة الوطن والمجتمع والأسرة، وهو ما تعلمناه من الكنيسة المصرية، ولو بنحب مصر بنقف جنبها فى الخير والأزمات". وأكدت أن الجميع فى مصر على قلب رجل واحد، وعلينا أن نعلم الأطفال حب الوطن، مختتمة: "كل سنة وأنتم طيبين ودائما مع بعض". يذكر أن أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، كان لها دورا هاما فى دعم الدولة من الستينيات أثناء فترة حرب الاستنزاف وحتى الآن ومن خلال الخدمات العديدة وعلى رأسها حياة كريمة.

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