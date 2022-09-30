البابا تواضروس: قوة المجتمع فى الجمهورية الجديدة تعتمد على تعاونه وتشابكه

جدة - نرمين السيد - قال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن كلمات التشجيع مهمة جدا لكل إنسان، مؤكدا أن المجتمع كلما كان متعاونا ومتشابكا كلما كان قويا فى الجمهورية الجديدة.





وأضاف البابا تواضروس، خلال احتفالية مرور 60 عاما، على تأسيس أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، أن الأسقفية أسست عام 1962 فى عهد رئيس الراحل جمال عبدالناصر، وقاد الأنبا صموائيل الأسقفية على مدار 20 عاما، واستشهد فى حادث المنصة مع الرئيس الراحل محمد أنور السادات. وأشار إلى أن الكنيسة متعاونة فى كل المجالات من خلال برامج ومبادرات وأنشطة كثيرة متنوعة. يذكر أن أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، كان لها دورا هاما فى دعم الدولة من الستينيات أثناء فترة حرب الاستنزاف وحتى الآن ومن خلال الخدمات العديدة وعلى رأسها حياة كريمة.

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