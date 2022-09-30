هانى عازر عن المشاركة فى احتفالية أسقفية الخدمات: أخذت بركة كبيرة

جدة - نرمين السيد - أعرب الدكتور مهندس هانى عازر، خبير الأنفاق المصرى والرئيس الشرفى لمؤسسة مصر تستطيع، عن سعادته للمشاركة فى الاحتفال بمرور 60 عاما على إنشاء أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية.





وأضاف خلال احتفالية مرور 60 عاما، على تأسيس أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، أنه حصل على بركة كبيرة بالمشاركة فى الاحتفالية، معقبا: "ألف شكر، أخذت بركة كبيرة النهاردة".

وتابع: "متشكر جدا على المحبة دى كلها"، متمنيا التوفيق للأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة والمشرف على أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية.

يذكر أن أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، كان لها دورا هاما فى دعم الدولة من الستينيات أثناء فترة حرب الاستنزاف وحتى الآن ومن خلال الخدمات العديدة وعلى رأسها حياة كريمة.