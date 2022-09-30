بالنشيد الوطنى.. انطلاق احتفالية مرور 60 عاما على تأسيس أسقفية الخدمات

جدة - نرمين السيد - بدأت احتفالية مرور 60 عاما، على تأسيس أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، بالصلاة ثم ترديد النشيد الوطنى، ثم عرض لأهم إنجازات الأسقفية الأعوام الماضية خدمة المحتاجين.





وتعقد الاحتفالية، بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من الوزراء وكبار الشخصيات. يذكر أن أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، كان لها دورا هاما فى دعم الدولة من الستينيات أثناء فترة حرب الاستنزاف وحتى الآن ومن خلال الخدمات العديدة وعلى رأسها حياة كريمة.

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