وزيرة الهجرة عن مشاركتها فى احتفالية أسقفية الخدمات: حاسين إننا فى بيتنا

جدة - نرمين السيد - قالت سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنهم حريصون على المشاركة فى احتفالية أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، مؤكدة أن الأسقفية لها علاقة عميقة بوزارة الهجرة.





وأضافت خلال احتفالية مرور 60 عاما، على تأسيس أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، أن هناك العديد من المبادرات التى تقوم بها الأسقفية بالتعاون مع وزارة الهجرة، متابعة: "حاسين إننا فى بيتنا، ويا رب نحتفل به 60 سنة كمان".

يذكر أن أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، كان لها دورا هاما فى دعم الدولة من الستينيات أثناء فترة حرب الاستنزاف وحتى الآن ومن خلال الخدمات العديدة وعلى رأسها حياة كريمة.