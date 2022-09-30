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الداخلية تعيد ثلاثة أطفال متغيبين لذويهم في أقل من 24 ساعة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 30 سبتمبر 2022 08:29 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية بتاريخ 29 الجارى من (عامل - مقيم بدائرة القسم) بأنه عقب عودته من عمله لمسكنه فوجئ بعدم تواجد أطفاله الثلاثة (نجليه وكريمته سن 11 و 8 و عامان) ، وأضاف بأنهم معتادى اللهو بالشارع محل إقامتهم أثناء تواجده ووالدتهم بالعمل .

 

على الفور قامت الأجهزة الأمنية بتكثيف الجهود للعثور على الأطفال الـمُتغيبين .. وأمكن العثور عليهم بتاريخ اليوم 30/9/2022 بميدان النهضة أمام حديقة الحيوان بمحافظة الجيزة ، وبسؤال أحدهم (طالب – سن 11 عام) قرر بإصطحابه لشقيقيه للتنزه إلا أنهم ضلوا الطريق ولم يتمكنوا من العودة لمسكنهم .. تم تسليم الأطفال لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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