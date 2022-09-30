تجديد اعتماد شهادة الإدارة البيئية ISO 14001-2015 لمطار الغردقة الدولى

جدة - نرمين السيد - أكد الطيار مراد السيد مدير مطار الغردقة الدولى، اليوم الجمعة، أهمية شهادة المواصفة الدولية القياسية ISO 14001-2015 فى تنظيم العمل لحماية البيئة والاستجابة للتغيرات فى الظروف البيئية بالتوافق مع الاحتياجات الاقتصادية المجتمعية بما يحقق تخفيف الآثار البيئية السلبية الناتجة من تشغيل مطار الغردقة الدولى وتخفيف التأثير السلبى المحتمل للظروف البيئية على المطار.





وتم تجديد اعتماد نظام إدارة البيئة للعام الثانى على التوالى طبقا لمتطلبات المواصفة الدولية القياسية ISO 14001-2015، ليصبح مطار الغردقة هو أول مطار داخل جمهورية مصر العربية يحصل على تلك الشهادة ويضيف بذلك للشركة المصرية للمطارات إنجازا كبيرا ضمن إنجازاتها لعام 2022. بدوره، أعرب الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، عن سعادته البالغة بتجديد اعتماد شهادة نظام إدارة البيئة بمطار الغردقة الدولى لما لها من أهمية عالمية ولتسير الشركة ومطارتها التابعة بجمهورية مصر العربية على خطى الدولة فى أهدافها للتنمية المستدامة وحماية البيئة، وذلك ضمن خطة الدولة لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 خلال شهر نوفمبر المقبل.

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