زراعة 5000 شجرة ضمن المبادرة الرئاسية بشمال سيناء

جدة - نرمين السيد - وأكد محافظ شمال سيناء، أن صلاة الجمعة من مسجد القرمانى بالعريش يعد بداية لانطلاق احتفالات المحافظة بنصر أكتوبر، والذى سيتم خلاله افتتاح عدد من مشروعات الخدمة المجتمعية فى جميع القطاعات، بالتزامن مع استمرار الاحتفالات، داعيا المواطنين للاحتفال الأسبوع المقبل بذكرى نصر أكتوبر.

وأوضح أن العام الدراسى الجديد يعد مختلفا نظرا لوجود تحد كبير فيما يخص بدء الدراسة بالقرى العائدة بالشيخ زويد لاستعادة كفاءة المدارس بالمنطقة نظرا لعودة الأهالى السريعة لأراضيهم، مضيفًا: "كان علينا أن نستعيد كفاءة المدارس، ولم تبخل وزارة التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية وتم استعادة كفاءة 14 مدرسة وبناء 3 مدارس جديدة وبناء مدارس مجتمعية فى بعض المناطق".

وبالنسبة لطريق العريش القنطرة، قال المحافظ إنه يجرى توسعته بدءا من القنطرة حتى بالوظة وصولا إلى منطقة 6 أكتوبر ببئرالعبد، وسيستمر التطوير بباقى أجزاء الطريق، مشيرا إلى أن الفرصة متاحة للمواطنين للتقديم للإسكان الاجتماعى بالسبيل بالشروط الميسرة التى وضعتها وزارة الإسكان.