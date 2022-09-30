شمال سيناء والوادى الجديد تعلنان جاهزيتهما لاستقبال العام الدراسى الجديد

جدة - نرمين السيد - وأكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء - فى تصريح اليوم الجمعة - جاهزية جميع مدارس المحافظة وعددها 652 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية لبدء الدراسة واستقبال الطلاب.

وأشار وكيل التعليم إلى بدء الدراسة غدا السبت، فى عدد 134 مدرسة على مستوى المحافظة، والتى تعمل بنظام الأسبوع الكامل بإدارات "العريش والشيخ زويد والحسنة ونخل وبئر العبد"، تضم 17 ألفا و870 طالبا وطالبة، بينما يتم بدء الدراسة، بعد غد الأحد، فى باقى المدارس.

وأضاف أنه تم تجهيز جميع مدارس المحافظة من حيث الصيانة وفرشها وتوفير الأثاث اللازم والمعلمين، علاوة على عمل النشرات اللازمة لسد العجز.

وفى محافظة الوادى الجديد، أكد وكيل وزارة التربية التعليم الدكتور جمال حسن- فى تصريح اليوم- جاهزية جميع المدارس بالمحافظة فى جميع الإدارات التعليمية لاستقبال العام الدراسى الجديد 2022-2023، بعد غد الأحد المقبل، فى ظل أن مدارس المحافظة تحصل على إجازة يوم السبت.

وقال وكيل التعليم إنه تم عقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع قيادات التعليم بالمحافظة، ومديرى عموم المديرية، ومديرى الإدارات التعليمية والموجهين العموم والأوائل وجميع المعنيين، لمتابعة سير العمل لحظة بلحظة، فضلا عن تنظيم فرق العمل من الإدارات النوعية المختلفة تجوب جميع مدارس المحافظة، لتقديم جميع سبل الدعم ووضع الحلول لأى مشكلات طارئة، للتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال طلابها.

وأشار إلى الالتزام التام من الجميع بشأن الاحتفال ببداية العام الدراسى الجديد واستقبال الطلاب مع أول أيام الدراسة خصوصا الأطفال الجدد بمرحلة رياض الأطفال وتزيين القاعات، لإضفاء الفرحة والسعادة وتوفير بيئة تعليمية مناسبة، لضمان سير العمل بكل انضباط وانتظام والمتابعة الميدانية لسير العملية التعليمية بجميع المدارس، والوقوف على كافة الإيجابيات وتحفيزها، والسلبيات والعمل على إيجاد الحلول الفورية لها.