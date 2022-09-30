انتهاء نهار آخر أيام موسم صيف 2022 بشواطئ رأس البر (صور)

جدة - نرمين السيد - كما أشارت الوحدة فى البيان الصادر عنها، أن الشواطىء شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين فى آخر أيام الموسم بدون حدوث حالات غرق.

وأهابت الوحدة المحلية المواطنين بعدم نزول الشاطئ نهائيا اعتبارا من الغد للحفاظ على سلامتهم.