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جدة - نرمين السيد - كما أشارت الوحدة فى البيان الصادر عنها، أن الشواطىء شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين فى آخر أيام الموسم بدون حدوث حالات غرق.
وأهابت الوحدة المحلية المواطنين بعدم نزول الشاطئ نهائيا اعتبارا من الغد للحفاظ على سلامتهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انتهاء نهار آخر أيام موسم صيف 2022 بشواطئ رأس البر (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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