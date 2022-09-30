القوى العاملة: تدريب 43 شابا وفتاة على المهن بالإسكندرية والوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - تلقت وزارة القوى العاملة تقريرين من مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية والوادى الجديد، بشأن بدء التدريب المهنى على مهن التفصيل والحياكة وصيانة الأجهزة المنزلية للشباب من الجنسين بمراكز التدريب المهنى بالإسكندرية، وإجراء الاختبار النهائى للمتدربين على مهنة التفصيل والحياكة بالوادى الجديد فى إطار الاهتمام بالشباب وتأهيلهم لسوق العمل.





,أوضح مدحت الغمراوى، مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية فى التقرير، أن مراكز التدريب المهنى بدأت بتدريب الشباب على مهن التفصيل والحياكة بمركز التدريب المهنى بالهانوفيل، لـ18 متدربة، وعلى مهنة صيانة الأجهزة المنزلية لـ15 متدربا بمركز تدريب الحضرة. وأكد أن الدورة التدريبية تستغرق شهرين كاملين لكل ورشة، وفى نهاية الدورة يتم إجراء اختبارات نظرية وعملية تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة مع توزيع جوائز على أوائل الخريجين. أما التقرير الثانى، أشار فيه أحمد حسين طليب، مدير مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد، إلى أنه عقد الاختبارات النهائية للدورة التدريبية على مهنة التفصيل والحياكة لـ10 متدربات من الفتيات بالوحدة المتنقلة الموجودة بقرية بولاق بمركز الخارجة، فى إطار مبادرة "مهنتك مستقبلك"، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

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