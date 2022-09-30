ناصر مندور: جامعة الإسماعيلية الأهلية أحد أهم ثمار المشروعات القومية

جاء ذلك أثناء اجتماع رئيس الجامعة مع أعضاء اللجنة المشكلة لإدارة ملف جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية اليوم قبل ساعات من بدء الدراسة بها بحضور الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وهدى فرج أمين عام الجامعة عمداء الكليات.
وقال رئيس الجامعة -فى بيان اليوم - إن جامعة قناة السويس كانت إحدى ثمار حرب أكتوبر المجيدة والآن جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تمثل أحد أهم ثمار المشروعات القومية والتنموية التى تتم بالإسماعيلية الجديدة فإعمار المجتمعات الجديدة قائم على وجود الجامعات التى تخلق فرص عمل لطلاب خريجى برامج موجهه لتلبية إحتياجات سوق العمل الفعلية.
من جانبه، أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، عن منسقى برامج كليات جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية والتى جاءت كالتالى الدكتورة رانيا مصطفى منسق برنامج الطب والجراحة، الدكتورة مريهان نبيل منسق كلية طب وجراحة الفم والأسنان، الدكتورة نها كمال منسق برنامجى تكنولوجيا المختبرات الطبية وبرنامج إدارة خدمات الرعاية الصحية والمعلوماتية، الدكتور تامر حسنين منسق برنامج الصيدلة pharm D، الدكتور منى حسن منسق برنامج علوم التمريض ،الدكتور أحمد مجدى منسق برنامج هندسة الذكاء الاصطناعى، الدكتور أحمد جمال خطاب منسق برنامج التسويق الرقمى والأعمال الإلكترونية والدكتورة مايسه مصطفى منسق برنامج الأسواق والإنشاءات المالية.
ووجه بضرورة التنسيق بين عمداء كليات جامعة قناة السويس ومنسقى البرامج بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية مع تعيين مرشد أكاديمى لكل برنامج، مشيرا إلى الإنتهاء من استخراج جميع التصاريح المتعلقة بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة الجديدة مع توفير وسائل لنقل الطلاب عبر الإنفاق الجديدة بسهوله ويسر متمنيا لطلابه عام دراسى موفق، وكشف عن برنامج استقبال حافل للطلاب مع عقد لقاءات تعريفية لكل كلية لتوضيح آليات الدراسة والمقررات الدراسية والأنشطة الطلابية والخدمات الطبية.
وفى نهاية الإجتماع، وجه الدكتور ناصر مندور، منسقى البرامج بضرورة العمل على تذليل العقبات التى قد تواجه الطلاب مع متابعة جميع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
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