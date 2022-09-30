استعدادات المؤتمر الاقتصادى وقمة المناخ الأبرز.. حصاد مجلس الوزراء فى أسبوع

جدة - نرمين السيد - نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريرا شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعى لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 24 حتى 30 سبتمبر2022، والذى تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلا عن الاجتماعات واللقاءات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما أجراه به من أنشطة.





وجاء فى التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل قرارا بالموافقة على طلب وزارة الصحة والسكان بشأن قبول المنحة المقدمة من شركة استرازينيكا، لصالح الهيئة العامة للرعاية الصحية، بغرض استخدامها فى إقامة المستشفى الميدانى المصغر فى نطاق المؤتمر، وذلك ضمن إجراءات خطة التأمين الطبى لمؤتمر المناخ، فضلا عن الموافقة على طلب وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بشأن اعتبار الجامعات الأهلية الجديدة المنشأة فى نطاق الجامعات الحكومية وهى جامعات: الإسكندرية، وعين شمس، وأسيوط، والمنصورة، والزقازيق، وحلوان، والمنيا، والمنوفية، وقناة السويس، وجنوب الوادى، وبنها، وبنى سويف الأهلية، وكذلك كل من الجامعة الفرنسية الأهلية، وجامعة سنجور من المشروعات القومية، بالإضافة إلى الموافقة على طلب وزارة الصحة والسكان التعاقد مع الشركات المتخصصة لتدبير احتياجات الوزارة ومديريات الصحة من مبيدات يرقات البعوض خلال العام المالى الحالى.

جاء ذلك فى إطار جهود وزارة الصحة لمكافحة الحشرات وتوفير المبيدات اللازمة لخفض الكثافة الحشرية، كما تمت الموافقة على السماح لصندوق التنمية الحضرية بالتعاقد مع إحدى شركات المقاولات لشراء 14 عمارة سكنية بإجمالى 560 وحدة سكنية بمدينة الشروق، وذلك لاستخدامها كسكن بديل للعشوائيات، وكذلك تم اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، المنعقدة بتاريخ 26-9-2022، بشأن الإسناد للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال، وذلك للاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها لعدد 27 مشروعا، وتكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار، إلى جانب الموافقة على مشروع قرار بالموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تمويل مشروع إنشاء مترو إسكندرية-أبو قير، ويتمثل المشروع فى تحديث وكهربة خط القطار بطول 21.5 كم إسكندرية أبوقير، من أجل تحويله إلى مترو.

وعلى صعيد الاجتماعات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذى لمنظومة النقل الذكى، وذلك بحضور وزير النقل، ونائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، ووكيل مساعد نظم الدفع بالبنك المركزى، ومسؤولى الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة إجراءات تعظيم سياحة اليخوت فى مصر، حيث أشار إلى توجيهات رئيس الجمهورية بتطبيق استراتيجية متكاملة تتضمن مخططا عاما لإنشاء "المراين" والمراسى الدولية على مختلف سواحل الجمهورية، بحضور وزيرى الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، ورئيس هيئة قناة السويس، ورئيس قطاع النقل البحرى، فضلا عن اجتماع لمتابعة إجراءات إعادة هيكلة عدد من الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية، استعدادا لطرح حصص منها فى البورصة، وذلك بحضور وزيرى التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، ومساعد أول وزير المالية، ومسؤولى هذه الشركات والجهات المعنية، وكذلك اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع "مستقبل مصر"، بحضور وزراء الكهرباء، والبترول، والتخطيط، والإسكان، والزراعة، والموارد المائية والرى، والمدير التنفيذى للصندوق السيادى، ومدير مشروع "مستقبل مصر".

كما تضمنت الاجتماعات أيضا وفقا للتقرير، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى لأعمال تطوير منطقة "شق الثعبان"، وذلك بحضور وزراء الكهرباء، والبيئة، والإسكان، ومحافظ القاهرة، ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ورئيس الشركة المصرية للاتصالات ، بالإضافة إلى اجتماع المجموعة الاقتصادية، وتمت مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادى مثل التنسيق بين الحكومة والبنك المركزى بهدف مواجهة الظروف العالمية الراهنة، وأجندة ومحاور المؤتمر الاقتصادى الذى كلف بعقده رئيس الجمهورية، وذلك بحضور محافظ البنك المركزى، ووزراء البترول والثروة المعدنية، والتموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، والسياحة والآثار.

كما ترأس رئيس الوزراء، الاجتماع الأسبوعى، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات مثل عقد المؤتمر الاقتصادى فى الفترة من 23-25 أكتوبر المقبل، والإعداد لانعقاد مؤتمر قمة المناخ COP2، إلى جانب الاجتماع الأول لـ "اللجنة العليا لصناعة السيارات"، وأكد أن رئيس الجمهورية وجه بإيلاء تطوير صناعة السيارات أهمية قصوى وتوطينها وتعميق المكون المحلى بها، وذلك بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والداخلية، والبيئة، والدولة للإنتاج الحربى، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلا عن اجتماع لمتابعة مستجدات مبادرة رد الأعباء التصديرية، وذلك بحصور وزيرى المالية، والتجارة والصناعة، وعدد من مسئولى الوزارتين، وكذلك اجتماع لبحث سبل تحفيز استثمارات المصريين فى الخارج، بحضور وزراء المالية، والدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والتجارة والصناعة، ونائب محافظ البنك المركزى، ورئيس مصلحة الجمارك.

وبشأن الأنشطة التى قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت جولة بالمتحف المصرى الكبير لمتابعة آخر مستجدات سير الأعمال به، حيث أكد أن الدولة مهتمة بسرعة الانتهاء من هذا الصرح العملاق الذى يضم كنوز الحضارة المصرية ويترقب العالم والمصريون افتتاحه، وذلك برفقة وزراء الإسكان، والتنمية المحلية، والسياحة والآثار، ومحافظ الجيزة، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعدد من مسئولى الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى متابعة تفاصيل الأعمال الجارى تنفيذها لتطوير محيط المتحف المصرى الكبير، حيث حرص على تفقد سير الأعمال بأعمال ترميم مراكب الشمس، وكذا الأعمال الجارى تنفيذها لتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف، كما شهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون رباعى بين وزارات المالية، والبيئة، والتنمية المحلية، ومحافظة جنوب سيناء، وكذا توقيع عقد اتفاق ثلاثى بين كل من محافظة جنوب سيناء وتحالف شركة "جرين بلانت للحلول البيئية المستدامة"، وشركة "بيئة مصر للحلول المتكاملة لتدوير النفايات"، وذلك من أجل تنفيذ خدمات الجمع، والنقل، ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة بمدينة شرم الشيخ، فضلا عن استعراض أبرز ملامح التقرير الصادر عن البنك الدولى يوم 22 سبتمبر الجارى، تحت عنوان "الإسكان الاجتماعى الأخضر فى مصر يدعم جهود التصدى للتغيرات المناخية، ويرفع مستوى معيشة المواطنين"، حيث أكد البنك التزامه من خلال نظام الهرم الأخضر بالاستمرار فى دعم مساعى مصر الطموحة للتصدى لتداعيات التغيرات المناخية.

كما استعرض تقريرا أعدته وزيرة الثقافة، حول مشاركة الوزارة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظات: القليوبية، والجيزة، وأسيوط، والشرقية، والأقصر، وذلك خلال الفترة من 24 يوليو وحتى 24 سبتمبر 2022، كذلك تفقد أعمال تطوير مجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية، حيث أكد أن الدولة تعمل على تطوير وميكنة منظومة التقاضى فى المحاكم المصرية للتسهيل على المواطنين وتحسين بيئة التقاضى، وذلك برفقة وزيرى العدل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحافظ القاهرة، وعدد من قيادات الوزارة ورؤساء بعض المحاكم.

أما بشأن اللقاءات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير لقاء مع وزير السياحة والآثار، ونائب الوزير لشؤون السياحة، ومساعد الوزير للشؤون الفنية، حيث تم بحث عدد من ملفات عمل الوزارة مثل الحملات الترويجية والإعلانية لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة، وجهود الإدارة العامة للآثار المستردة فى استرداد العديد من القطع الأثرية، بجانب لقاء مع سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية، ورحب بعقد منتدى أعمال مصرى – قطرى فى موعد يتم الاتفاق عليه بين الجانبين.