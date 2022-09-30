محافظ القليوبية: مراجعة كل الاستعدادات والتمركزات للتعامل مع الأمطار

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان، برفع درجة الاستعداد بالوحدات المحلية والمديريات وإدارات الأزمات وغرف العمليات بالمراكز استعدادا للشتاء، مشددا الالتزام باتخاذ التدابير اللازمة ومراجعة جاهزية كافة المعدات الخاصة بالتعامل مع الأمطار والأطقم العاملة عليها والاستمرار فى تطهير صفايات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكبارى والأنفاق، ومراجعة كافة الاستعدادات والتمركزات للتعامل مع السيول والأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحى والزراعى ومناسیب الترع والمصارف.





جاء ذلك خلال حضور محافظ القليوبية تجربة اصطفاف معدات وسيارات التدخل السريع، والتعامل مع مياه الأمطار والصرف الصحى، ومناورة حية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بعدد من مدن المحافظة؛ للتأكد من جاهزيتها لمجابهة الأزمات والطوارئ خلال فصل الشتاء، وذلك بحضور رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى المهندس مصطفى مجاهد.

وشهد الهجان -بحسب بيان المحافظة اليوم الجمعة- التجربة باستخدام 250 معدة تابعة لشركة المياه والصرف الصحى فى عدد من الأنفاق من بينها نفق الشهيد النقيب عبد الله نجيب الجندى أمام المحافظة ونفق شعراوى ونفق سعد زغلول ونفق كلية العلوم بمدينة بنها ونفق سندنهور بمركز بنها ونفق الحدادين ونفق مشتهر بمركز طوخ ونفق مزلقان ذكى بمدينة قها، كما تم محاكاة التجربة بالطريق الزراعى أمام قرية كفر أبو جمعة ومنطقة الفرنوانى بميدان المؤسسة بحى غرب شبرا الخيمة.

وقال المحافظ إن تطبيق هذه التجربة يأتى فى إطار التأكد التام من استعدادات المحافظة ومدى جاهزية كل الأجهزة التنفيذية بها لسرعة التعامل الفورى واللحظى مع الكوارث والسيول والأمطار الشديدة.

وشدد على الجهات المعنية ضرورة أن تكون جميع محطات الرفع والطلمبات ومعدات الصرف فى حالة تأهب واستعداد تام ومستمر، لاستقبال موسم الشتاء، لمواجهة أى احتمالات طارئة أثناء موسم سقوط الأمطار، مؤكدا الاستمرار فى متابعة تطهير وصيانة الطلمبات، وشبكات الصرف الصحى، وتوفير كل الإمكانيات اللازمة والتمركز الدائم فى الأماكن الحيوية على مستوى المحافظة.

كما وجه المحافظ أيضا بضرورة تطهير الترع والمصارف وكافة المجارى المائية وإزالة التعديات عليها ومراجعة المناسيب أولا بأول، والانتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعى ومراجعة المبانى الآيلة للسقوط وذات الخطر الداهم، واتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير الأمنية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

وتابع توجيهاته بضرورة مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل فى نطاقه ووقف المخالف منها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، مع التأكيد على وقوفها حال قيام الرياح والأمطار والتأكد من سلامة وصلاحية مولدات الكهرباء بمحطات الصرف الزراعى والصرف الصحى والمستشفيات العامة، وحرصا على سلامة المواطنين.

وشدد على ضرورة إنهاء أعمال تأمين أعمدة الإنارة العامة بنطاق الأحياء، استعدادا لموسم الأمطار، مع استمرار أعمال الصيانة الدورية والاستجابة لشكاوى المواطنين أولا بأول.