جدة - نرمين السيد - ونسق الأزهر الشريف مع وزارة التربية والتعليم فى جميع المواعيد الدراسية سواء بداية العام أو إجازة نصف العام ونهايته، حتى تكون الدراسة فى التربية والتعليم والمعاهد الأزهرية فى موعد واحد.
وعن الخريطة التعليمية، ستبدأ الدراسة يوم غد السبت الموافق الأول من أكتوبر، فيما ينتهى الفصل الدراسى الأول يوم الخميس الموافق 5 يناير 2023، وتنطلق امتحانات الفصل الدراسى الأول يوم الأحد الموافق 8 يناير 2023، فيما تنتهى امتحانات الفصل الدراسى الأول الخميس الموافق 26 يناير 2023.
وتبدأ إجازة نصف العام الدراسى يوم السبت الموافق 28 يناير 2023، وتستمر حتى الخميس 9 فبراير 2023، على أن يبدأ الفصل الدراسى الثانى يوم السبت الموافق 11 فبراير 2023، وينتهى يوم الخميس الموافق 1 يونيو، فيما تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الثانى يوم السبت الموافق 3 يونيو 2023، وتنتهى الخميس الموافق 29 يونيو 2023
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إجازة نصف العام 28 يناير.. الخريطة التعليمية للأزهر الشريف 2022-2023 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.