إجازة نصف العام 28 يناير.. الخريطة التعليمية للأزهر الشريف 2022-2023

جدة - نرمين السيد - ونسق الأزهر الشريف مع وزارة التربية والتعليم فى جميع المواعيد الدراسية سواء بداية العام أو إجازة نصف العام ونهايته، حتى تكون الدراسة فى التربية والتعليم والمعاهد الأزهرية فى موعد واحد.

وعن الخريطة التعليمية، ستبدأ الدراسة يوم غد السبت الموافق الأول من أكتوبر، فيما ينتهى الفصل الدراسى الأول يوم الخميس الموافق 5 يناير 2023، وتنطلق امتحانات الفصل الدراسى الأول يوم الأحد الموافق 8 يناير 2023، فيما تنتهى امتحانات الفصل الدراسى الأول الخميس الموافق 26 يناير 2023.

وتبدأ إجازة نصف العام الدراسى يوم السبت الموافق 28 يناير 2023، وتستمر حتى الخميس 9 فبراير 2023، على أن يبدأ الفصل الدراسى الثانى يوم السبت الموافق 11 فبراير 2023، وينتهى يوم الخميس الموافق 1 يونيو، فيما تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الثانى يوم السبت الموافق 3 يونيو 2023، وتنتهى الخميس الموافق 29 يونيو 2023