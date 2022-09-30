البابا تواضروس يستقبل مطران القدس للسريان الكاثوليك

جدة - نرمين السيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى فى المقر البابوى بالقاهرة، اليوم الجمعة، المطران مار يعقوب أفرام سمعان مطران القدس للسريان الكاثوليك والمدبر البطريركى لإيبارشية القاهرة ونيابة الإسكندرية والسودان للكنيسة السريانية الكاثوليكية، وبرفقته الأب ميخائيل إلياس راعى كنيسة السريان الكاثوليك بحى الظاهر.





قدم الضيفان الدعوة لقداسته لحضور تولية وتجليس المطران مار أفرام إيلى وردة على كرسى الأبرشية المذكورة، برئاسة غبطة البطريرك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكى. حضر اللقاء الراهب القس كيرلس الأنبا بيشوى مدير مكتب قداسة البابا.

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