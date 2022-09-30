مصر تدين التفجير الإرهابى فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - أدانت مصر بأشد العبارات، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الجمعة، التفجير الإرهابى الذى استهدف مركزًا تربويًا فى غرب كابول بأفغانستان، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الضحايا الأبرياء.





وتقدمت مصر، بخالص التعازى لأسر الضحايا وشعب أفغانستان الشقيق، معربةً عن خالص التمنيات بسرعة الشفاء للمُصابين، مؤكدةً على رفضها التام لجميع أشكال الإرهاب والعنف والتطرف.

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