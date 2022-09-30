السبكى يثمن دور هيئة الشراء الموحد فى توفير احتياجات المنشآت الصحية

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار التنسيق والتكامل مع الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية.

وثمن الدكتور أحمد السبكى، دور هيئة الشراء الموحد فى توفير احتياجات المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحى الشامل، وتغطية الاحتياجات والمستلزمات والإمدادات الطبية اللازمة لها بمعايير تكنولوجية عالمية، مؤكدا الدور الذى ستلعبه الهيئة مستقبلا فى الريادة الأفريقية بمجالات التكنولوجيا الصحية والإمدادات الطبية.

وأعلن الدكتور أحمد السبكى، عن الانتهاء من حصر 153 ألف أصل طبى وغير طبى، وتكويد أكثر من 96،5 ألف منهم، وذلك بالمقر الرئيسى للهيئة وفروعها والمنشآت الصحية التابعة بمحافظات التأمين الصحى الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية"، وذلك ضمن جهود المنظومة الذكية لإدارة وصيانة الأصول الطبية وغير الطبية، فى إطار اجتماعه مع لجنة حصر وتكويد وإدارة الأصول بالهيئة، لمتابعة تطورات ومؤشرات العمل بالمنظومة.

وأضاف، أنه تم الانتهاء من تسعير 94% من الأجهزة الطبية غير الإستراتيجية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحى الشامل سالفة الذكر، ولافتا إلى أنه جارى استكمال تسعير المتبقى بالتعاون مع الجهات المعنية لذلك، مشيرا إلى تكويد الأصول بطريقة محاسبية صحيحة، وتثمينها بقيم حقيقية، إضافة إلى تسجيل مواعيد الصيانات الدورية والوقائية للأصول، وخاصة الأجهزة الاستراتيجية منها، مثل أجهزة أشعات الرنين والمقطعية والقسطرة.

وأثنى الدكتور أحمد السبكى، على المجهودات المبذولة من اللجنة لتنفيذ مشروع حصر وتكويد واستدامة الأصول التابعة للهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية بالمحافظات، والذى يسمح بإدارة هذه الأصول واستثمارها والاستفادة منها على الوجه الأمثل، ويضمن استدامتها بأعلى كفاءة ممكنة تؤهلها لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين، مؤكدا ضرورة استكمال بذل مزيد من الجهد لتحقيق أهداف المشروع، ونجاحه فى الحفاظ على صيانة الأصول الطبية وغير الطبية، والاستغلال الأمثل للموارد والحفاظ عليها.

واطلع، خلال الاجتماع، على نتائج الاجتماعات الدورية مع الأجهزة المعنية لتوافر الاحتياجات والأجهزة اللازمة لتشغيل وتكامل المنظومة الذكية لإدارة وصيانة الأصول الطبية وغير الطبية داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة على أعلى مستوى، والعمل إلكترونى بشكل كامل، كما ناقش الخطوات القادمة لاستكمال اللجنة عمليات الجرد والحصر لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للأصول الطبية وغير الطبية، واستكمال مجهودات المنظومة وتحقيق أهدافها بطرق علمية ومبتكرة.

وقرر الدكتور أحمد السبكى، تشكيل لجنة برئاسة مدير الإمداد بكل فرع من فروع الهيئة بمحافظات التأمين الصحى الشامل، وعضوية الإدارة الهندسية والشئون الإدارية والإدارة الاستراتيجية، لتختص بمطابقة دفاتر عهدة المنشآت الصحية مع ما تم حصره وتكويده بمعرفة الإدارة الاستراتيجية بمنظومة حصر وتكويد الأصول وتقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية للمنشأة، وبيان وتصحيح جميع المسميات الموجودة فى دفاتر العهدة، واعتمادها اعتمادا نهائيا من مدير الفرع، وللجنة أن تستعين بمن تراه ليساعدها فى أداء مهامها على أكمل وجه.

وكلف، الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بالهيئة بمتابعة تنفيذ القرار وتطبيقه، ورفع تقرير بأعمال اللجنة، وذلك خلال حد أقصى عشر أيام من تاريخه، لقيام كل منشأة تم حصر وتكويد أصولها على المنظومة الجديدة، بالمطابقة والانتهاء من كل الملاحظات وتلافيها.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، على ضرورة توحيد المسميات والوصف للأصل الطبى أو غير الطبى ذات النوع الواحد أثناء عمليات الجرد والحصر، لتكويده بطريقة سليمة وصحيحة، إضافة إلى تنسيق التكويد للصنف ذات النوع الواحد فى مكان ثابت واحد، لافتا إلى وضع قواعد مشددة لضمان حمايته وعدم إتلافه أو إزالته.

ووجه، بالمتابعة الميدانية المستمرة داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحى الشامل، لمراجعة تكويد الأصول والتأكد من الحفاظ عليها، مشيرا إلى الإنتهاء من حصر وتكويد الأصول المملوكة للهيئة بالإسماعيلية حتى الآن بنسبة 100%، كما أكد على الانتهاء من عمليات حصر وتكويد الأصول بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل "بورسعيد والأقصر" بحد أقصى نهاية شهر أكتوبر المقبل، وتابع: رقم كودى عالمى لـ 100% من أصول وتجهيزات الهيئة، والتى تعد بمثابة رقم قومى للأصل من خلال نظم رقمية ذكية لا ورقية.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، أن المنظومة الذكية لإدارة الأصول الطبية وغير الطبية، إنجاز فريد من نوعه للهيئة، تدعم متخذى القرار على المستوى التعبوى بالمستشفيات ومركز ووحدات طب الأسرة، وعلى المستوى التكتيكى بالأفرع، وعلى المستوى الاستراتيجى برئاسة الهيئة فى اتخاذ القرارات، بخاصة المتصلة بأعمال تطوير المنشآت وكيفية إدارة الأصول والاستخدام الأمثل للموارد، لافتا إلى أن عملية تكويد الأصول تتيح حساب قيم الإهلاك بصورة صحيحة، وكذلك تسهم فى التنبيه بمواعيد الصيانات الدورية والوقائية للأصول، والإبلاغ الفورى الإلكترونى عن الأعطال المفاجئة، إضافة إلى تسهيل مراقبة عمليات الصيانة وسرعة استجابة الشركات وتلبية إصلاح الأعطال، وذلك علاوة على أن عملية تثمين الأصول بقيم حقيقية تسهم فى حساب منافعها الاقتصادية المستقبلية على المنشآة.

وأكد، أن المنظومة الذكية تضمن استدامة كفاءة تشغيل الأجهزة والمعدات الطبية بالمنشآت الصحية طوال عمرها الافتراضى بجودة عالية، إلى جانب أنها تضمن الحفاظ على المظهر العام للمستشفيات ومراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية التابعة للهيئة فى المحافظات، ومؤكدا أيضا أن هذه المنظومة ستحدث نقلة نوعية فى الحفاظ على الأصول واستدامتها ومنها الحفاظ على استثمارات الدولة.

وحضر الاجتماع، كلا من الدكتور أحمد حنفى، مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية لشئون الرعاية الصحية والعلاجية والتميز الإكلينيكى، والدكتور جمال رطبة، المستشار المالى والمشرف العام على الإدارة العامة للشئون المالية بالهيئة، والدكتور مؤمن العشماوى، مدير عام الإدارة العامة للإدارة الإستراتيجية والمشرف العام على المشروعات الإستراتيجية ورئيس لجنة حصر واستدامة الأصول الطبية وغير الطبية التابعة للهيئة، والدكتور عادل تعيلب، مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بالهيئة.

كما حضر، كلا من الدكتور أحمد حماد، مدير عام المكتب الفنى لرئيس الهيئة، والدكتور وائل عمران، مدير عام الشئون الإدارية والمشرف العام على الإدارة العامة للإمداد، والدكتورة سالى عبدالرؤوف، مدير عام الإدارة العامة لشئون مكتب المدير التنفيذى بالهيئة، والمهندس محمد فؤاد، مدير إدارة الهندسة الطبية، والأستاذ خالد جاوتشى، مدير إدارة الأصول بالهيئة.