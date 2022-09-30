فحص 891 مواطنا ضمن قافلة طبية لجامعة جنوب الوادى بقرية كوم الضبع

جدة - نرمين السيد - وفحصت القافلة 891 حالة مرضية فى مختلف التخصصات الطبية شهدت توزيع العلاج والنظارات الطبية مجانا فى إطار حرص الجامعة على القيام بدورها المجتمعى نحو دعم أبناء الإقليم صحيا فى ضوء مساهمة الجامعة فى مشروعات النهضة الشاملة حيث شارك بالقافلة نخبة من كليات القطاع الطبى بجامعة جنوب الوادى ومستشفياتها الجامعية. وأضاف الدكتور يوسف غرباوى، فى بيان اليوم، أنه تم تقديم الخدمات الطبية لـ891 مواطنا فى عده تخصصات منها: باطنة عامة، عظام، والأنف والأذن والحنجرة وأطفال وجلدية وأسنان ونفسية وعصبية جراحة عامة، كما شارك صندق مكافحة الإدمان والتعاطى فى عمل التوعية لأهالى القرية بمخاطر الإدمان وطرق العلاج وتوزيع الملصقات والمطبوعات.

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