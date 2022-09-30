رئيس الأولمبياد الخاص: «السيسي» أولى اهتماما غير مسبوق برعاية ذوي الهمم

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 30 سبتمبر 2022 04:29 مساءً - قال المهندس هاني محمود، رئيس الأولمبياد الخاص المصري، إن مؤسسة الأولمبياد الخاص الدولية هي مؤسسة دولية لرعاية ذوي الإعاقة الذهنية من جميع النواحي اجتماعا وصحيا ورياضيا، موضحا أن المؤسسة كل عام تختار شخصية عامة ويتقدم لهذه المؤسسة أسماء شخصيات كبرى على مستوى العالم.

وأكد هاني محمود، في مدخلة هاتفية على قناة اكسترا نيوز، أن الملف الخاص بالرئيس عبد الفتاح السيسى نال إعجاب جميع أعضاء مجلس إدارة مجلس الأولمبياد الخاص الدولية، وقدم خدمات جليلة لذوى الإعاقة، قائلا: "ذوو الهمم حصلوا فى عهده على اهتمام حقيقى وأضاف لهم حقوق لم تكن موجود وحماهم من التنمر".

وتابع: "الرئيس السيسى أولى اهتماما غير مسبوق برعاية ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع، وخصص عام 2018 عام ذوي الإعاقة، وأجريت فيه الكثير من الفاعليات لدمج ذوي الإعاقة"، لافتا إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ينفذ رغبات ذوي الهمم في شكل مبادرات.