محمد صلاح يعترف: أنا «مجنون ومدمن» للتفاصيل الصغيرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 30 سبتمبر 2022 04:29 مساءً - اعترف النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، وقاد المنتخب الوطني، بأنه "مجنون ومدمن" للتفاصيل الصغيرة، لأنه يعرف الفارق الكبير الذي يمكن أن تحدثه.

ويتمتع صلاح بمسيرة ناجحة، فمع ليفربول سجل صلاح 160 مرة في 263 مباراة ويحتل حاليا المركز الثامن في قائمة الهدافين التاريخيين للنادي.

وعند التحدث إلى عروض الدوري الإنجليزي الممتاز، أكد صلاح بأنه "مدمن" لجميع البيانات المتعلقة بكل ما يفعله داخل وخارج الملعب.

وقال صلاح في تصريحات نشرتها شبكة " thisisanfield":"أعطيها الكثير من الاهتمام، لكي أكون عادلاً".

أضاف: "أركز حقًا على التفاصيل الصغيرة لأنني أعتقد أن التفاصيل الصغيرة، في نهاية اليوم، ستحدث فرقًا كبيرًا بين اللاعبين".

تابع: "في التفاصيل، أحاول حقًا أن أسأل عن كل شيء ولدي كل التفاصيل، الأمر ليس فقط في اللعبة، إنه خارجها مع الطعام والشراب والترطيب ووقت النوم وكل شيء".

وواصل: "أنا مجنون حقًا ومدمن على ذلك لأنني أعتقد أن هذا أحدث فرقًا كبيرًا."