جدة - نرمين السيد - تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا، بشأن عقد ندوة توعوية وتثقيفية (بمدارس دريمز الخاصة)، فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بتفعيل دور مديريات القوى العاملة الرقابى والتوعوى على مستوى الجمهورية.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوى العاملة: ندوة تثقيفية حول أحكام قانون العمل بقنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.