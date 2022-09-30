البابا تواضروس يستقبل وفد كلية الآثار بجامعة عين شمس

جدة - نرمين السيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، فى المقر البابوى بالقاهرة، اليوم الجمعة، الدكتور أحمد الشوكى وكيل كلية الآثار جامعة عين شمس للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة نورا محمد أستاذة الآثار القبطية بالكلية، حيث قدما الشكر لقداسته على افتتاحه المؤتمر الدولى الأول للآثار القبطية بجامعة عين شمس السبت الماضى، ومشاركته فى المؤتمر بمحاضرة أبرز خلالها أهمية الدراسات القبطية، وقيمة اللغة القبطية عبر التاريخ.





ونظمت كلية الآثار بجامعة عين المؤتمر الدولى الأول للآثار القبطية بالتعاون مع جمعية الآثار القبطية والمعهد الفرنسى للآثار الشرقية بالقاهرة، وتم خلاله تقديم 120 ورقة بحثية تمت مناقشة 45 ورقة منهم خلال المؤتمر. حضر اللقاء الراهب القس كيرلس الأنبا بيشوى مدير مكتب قداسة البابا.

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