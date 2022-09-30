تسليم 10 وثائق تأمين للعمالة غير المنتظمة بأسوان

جدة - نرمين السيد - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بأسوان يفيد بتسليم المديرية 10 وثائق تأمين للعمالة غير المنتظمة والتى تغطى الحوادث الشخصية والعجز الكلى أو الجزئى أو الوفاة، بقيمة "200ألف جنيه".





كما سلمت المديرية 27 شيكا ماليا، تتراوح قيمتها ما بين 2 إلى 8 آلاف جنيه كمنح للرعاية الصحية والاجتماعية، فضلا عن توزيع حلوى المولد النبوى للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بحضور أشرف عطية محافظ أسوان.

وقال أحمد عزازى مدير المديرية فى تقريره، إنه فى إطار دور الوزارة فى رعاية وحماية العمالة يتم تسليم العمالة غير المنتظمة المسجلة والمستفيدة بأوجه الرعاية الاجتماعية والصحية ما بين منح مواليد، أو زواج، أو إجراء عمليات جراحية، بشكل دورى ومستمر طبقا للقانون.

وأضاف مدير المديرية، بأن هناك 4 منح تقدم لجميع المسجلين من العمالة غير المنتظمة بالمديرية وهى منحة عيد الفطر والأضحى والمولد النبوى، وعيد العمال، والبالغ عددهم 9 آلاف عامل، حيث تم توسيع نطاق الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة لهذه الفئة من العمالة بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وخاصة الفئات الأكثر احتياجا فى إطار مبادرة وزارة القوى العاملة "عمالنا مسئوليتنا".

من جانبه قدم محافظ أسوان الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة حسن شحاتة، على اهتمامه ومساندته للعمالة غير المنتظمة بمحافظة أسوان، لافتاً إلى أن ذلك يعكس اهتمام الدولة بكافة فئات المجتمع فى الجمهورية الجديدة لتوفير حياة كريمة وآمنة للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة للبسطاء والأسر الأكثر احتياجا.