القائم بالأعمال الصينى: إجراءات مصر نحو الجمهورية الجديدة مثال يحتذى به

جدة - نرمين السيد - وأشار تشانغ تاو، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطنى والذكرى 73 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية والموافق غدًا "السبت"، إلى أن الحكومة المصرية فى ظل التحديات العالمية التى أحدثتها جائحة كورونا والأزمات الاقتصادية، استطاعت من خلال المضى قدما فى استكمال المشروعات القومية والاستثمار فى البنية التحتية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، فى الحفاظ على استقرار سوق العمل، كما حققت نتائج إيجابية فى تعزيز التنويع الاقتصادى وتنمية الناتج المحلى الإجمالى بشهادة المؤسسات الاقتصادية العالمية والبنك الدولى الذى أشار إلى أن الاقتصاد المصرى أظهر اتجاهاً نحو التعافى السريع رغم التحديات العالمية.

وأعرب القائم بأعمال السفارة الصينية بالقاهرة تشانغ تاو، فى هذا الاطار، عن استعداد الصين للعمل يدا بيد مع مصر لتطبيق مبادرة التنمية العالمية، والتعاون المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية التى تواجه العالم حاليا، والتحرك بحزم نحو هدف بناء مجتمع مصرى صينى ذى مستقبل مشترك فى كافة مجالات التعاون المستقبلية.

كما شدد الدبلوماسى الصينى على عمق وتطور العلاقات المتميزة والمتنامية المصرية - الصينية، عبر التاريخ، كون مصر هى الدولة العربية والأفريقية الأولى، التى أقامت علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية على مدى السنوات الـ 66 الماضية، حيث شاركت الدولتان الصديقتان طريق التعاون وحققتا نقاط مضيئة فى رحلة التنمية، وكتبتا فصلاً رائعًا من التعاون المتبادل فى خضم التغييرات الدولية المعقدة والتحديات العالمية المتتالية تحت رعاية شخصية وتوجيه من كل من الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الصينى شى جين بينغ.

وأوضح تشانغ تاو أن مصر، بصفتها مقرا دائمًا لجامعة الدول العربية، تلعب دورا هامًا فى تعزيز بناء منتدى التعاون الصينى العربى والعمل المشترك لمواجهة التحديات العالمية، فى وقت تتطلع الصين إلى العمل مع مصر والدول العربية لعقد القمة العربية - الصينية الأولى ومناقشة كافة السبل لتطوير العلاقات الصينية العربية ، ورسم مخطط للتعاون المستقبلى بين الجانبين ؛وبناء توافق فى الآراء والتنسيق حول القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية لتعزيز السلام والاستقرار والتنمية فى الشرق الأوسط والعالم؛ اضافة لتعزيز التعاون المشترك لمبادرة "الحزام والطريق"، وتعزيز تنفيذ مبادرة التنمية العالمية ومبادرة الأمن العالمى.

وأضاف القائم بأعمال السفارة الصينية بالقاهرة تشانغ تاو، أن مصر دائمًا كان لها دور رائدً فريدً ونموذجيً فى تعزيز تنمية العلاقات الصينية الأفريقية وبناء منتدى التعاون الصينى الأفريقى وبحكم موقعها الجغرافى المميز، مصر تعد الجسر الذى يربط بين أفريقيا والصين، لدعم التعاون المشترك لمواجهة التحديات، موضحا أن الصين مستعدة للعمل مع مصر وباقى الدول الأفريقية لدفع جهود منتدى التعاون لمجالات متطورة وآفاق أوسع.

كما جدد الدبلوماسى الصينى تهنئة بلاده لمصر بمناسبة توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بانضمام مصر إلى منظمة شنغهاى للتعاون (SCO) كشريك حوار، حيث أنه وفقًا لمحتوى المذكرة، ستتعاون الدول الأعضاء فى منظمة شنغهاى للتعاون مع شركاء الحوار فى مجالات الأمن والاستقرار الإقليميين، والتجارة والاستثمار،والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات،والزراعة، والنقل والاتصالات،والثقافة ، والعلوم والتكنولوجيا ، والتعليم ، والرعايةالصحية. والسياحة وغيرها من المجالات.

وأشار تشانغ تاو إلى أن العلاقات المتميزة المصرية - الصينية بين الدولتين الكبيرتين عززت الثقة السياسية المتبادلة وأسفرت عن نتائج مثمرة، فى كافة المجالات وخير مثال على ذلك التنسيق المشترك خلال فترة مكافحة جائحة كورونا "كوفيد 19"ما جعل الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر نموذجا يحتذى به عالميا للتضامن والتعاون وتبادل المنافع المتبادلة إقليميا وعالميا.

وأشاد الدبلوماسى الصينى بما قامت به مصر من إجراءات لمواجهة الوضع الوبائى لجائحة كورونا والسيطرة الكاملة على الوضع الصحى، عبر تطعيم 95 مليون شخص، من بينهم 40 مليون شخص تلقوا كامل الجرعات، ممايعكس الإنجازات الملحوظة لإجراءات الوقاية من الوباء فى مصر.

وأشار إلى التنسيق والتعاون المميز بين الجانبين المصرى والصينى لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، ما يؤكد المعنى الحقيقى للصداقة وقت الازمات، وكتابة فصلًا جديدًا من الصداقة والتعاون المصرى الصينى، كمثال يحتذى به لبناء مجتمع صحى بدول العالم.

وأشار القائم بأعمال السفارة الصينية بالقاهرة تشانغ تاو إلى تقدير الصين الكبير لمبادرة مصر التاريخية عندما أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى وزيرة الصحة كمبعوث رئاسى خاص إلى الصين مزودًا بإمدادات مكافحة وباء كورونا، كأول وزير صحة يزور الصين بعد تفشى الجائحة فى العالم، وسلمت الرئيس الصينى رسالة دعم من الرئيس السيسى.

كما قامت مصر بإضاءة واجهات كل من قلعة صلاح الدين بالقاهرة، ومعابد الكرنك بالأقصر، ومعبد فيلة بأسوان بألوان علم دولة الصين، تضامناً من الشعب المصرى مع الشعب الصينى لمواجهة فيروس كورونا، وما تلا ذلك من مساعدات متبادلة والتعاون فى إنتاج الكمامات واللقاحات ما جعل مصر أول دولة فى إفريقيا تمتلك الطاقة الإنتاجية لانتاج لقاح كوفيد-19 وأن تصبح مركزا لإنتاج اللقاحات فى إفريقيا.

وأوضح الدبلوماسى الصينى من جانب آخر، أن مصر تعد شريكا فى البناء المشترك لمبادرة "الحزام والطريق"، كما أنها أول دولة تنضم إلى هذه المبادرة، وخلال السنوات الأخيرة، واصلت الصين ومصر تعزيز البناء المشترك لمبادرة "الحزام والطريق" وتحقيق التناغم بين هذه المبادرة مع "رؤية مصر 2030”، حيث حقق التعاون المتنامى فى مختلف المجالات نتائج مثمرة، عادة بالنفع وبشكل فعال على شعبى البلدين.

وعلى مستوى العلاقات التجارية، أشار القائم بأعمال السفارة الصينية بالقاهرة تشانغ تاو، إلى الصين تعد أكبر شريك تجارى لمصر على مدار 8 سنوات متتالية، ففى عام 2021، وصل حجم التبادل التجارى بين البلدين إلى 20 مليار دولار أمريكى، بزيادة سنوية قدرها 37٪، وفى العام نفسه، استوردت الصين من مصر ما قيمته 110 ملايين دولار بقيمة مضاعفة لما كانت عليه عام 2012.

وفى مجال الاستثمارات المشتركة، أوضح تشانغ تاو ان حجم الاستثمار المباشر الصينى فى مصر تجاوز حتى النصف الأول من العام الحالى ما يقارب 1.5 مليار دولار أمريكى، تضمن مجالات التصنيع والطاقة والاتصالات وبناء البنية التحتية وغيرها من المجالات، واستقطبت منطقة التعاون الاقتصادى والتجارى بين الصين ومصر (تيدا) أكثر من 120 شركة صينية لإنشاء استثمارات دائمة فيها، مما ساهم فى توفير أكثر من 44 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، اضافة لقطاعات التعاون فى مجال التصنيع بمشاركة شركات أنجل ييستايجيبت، (سى آر آر سى سيفانغ) لصيانة عربات السكك الحديدية، وكذلك جوشى لإنتاج الفايبر جلاس وغيرها التى تستثمر فى هذا المجال داخل مصر، وأيضا ما يتعلق بمشروعات كبرى كمشروع القطار الكهربائى الذى يعد الأول من نوعه فى مصر وإفريقيا، وهو أحد المشاريع الرئيسية للتعاون بين البلدين فى إطار مبادرة “الحزام والطريق"، وأيضا مشروعات منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وابراج مدينة العلمين، ومركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية المصرى، وغيرها من المشروعات الكبرى التى تنفذها مصر بخطى ثابتة.

كما أشار القائم بأعمال السفارة الصينية بالقاهرة تشانغ تاو إلى مجالات التعاون الثقافى المتنوعة بين البلدين كمسابقات "مصر تغنى، وانا والصين، والصين فى عيون المصريين، ،السفير الثقافى الصغير"، والحوار الذى دار بين الشباب المصرى "حوار تيانقونج" مع طاقم رواد الفضاء الصينى شنتشو-14 ما يؤكد التطلع المشترك فى تعزيز التعاون فى مجال الفضاء بين مصر والصين.

ولفت القائم بأعمال السفارة الصينية بالقاهرة تشانغ تاو، إلى أن المواقف الداعمة للبلدين بشأن القضايا الوطنية التاريخية طالما كانت قوية وبارزة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين قبل 66 عامًا، وعلى سبيل المثال فى عام 1956، نظم المواطنين الصينيين فى ميدان "تيان ان مين" بوسط العاصمة الصينية بكين مسيرة لدعم قرار مصر لتأميم شركة قناة السويس، وفى عام 1971، دعمت مصر استعادة الصين لمقعدها الشرعى فى الأمم المتحدة، وذلك يعد خير دليل على قوة العلاقات التاريخية بين البلدين .. مشيرًا إلى موقف مصر الثابت تجاه مبدأ الصين الواحدة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وإيمانها بأن هذا المبدأ يساعد على الحفاظ على الأمن والاستقرار العالميين.

وألقى الدبلوماسى الصينى الضوء على عدد من المحطات التاريخية التى تظهر مدى قوة العلاقات المصرية الصينية والتنسيق المشترك فى العديد من المجالات مشيرا إلى أنه فى فبراير من العام الجارى، قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيارة إلى الصين لحضور دورة الألعاب الأولمبية الشتوية فى بكين، والتقى خلالها مع الرئيس الصينى شى جين بينغ حيث ظهر التوافق المشترك فى الرؤى مما صب زخما قويا جديدا فى العلاقات الثنائية بين البلدين، وفى شهر يونيو من العام نفسه شارك الرئيس السيسى فى الحوار رفيع المستوى بشأن التنمية العالمية وألقى كلمة عبر خاصية "الفيديو كونفرانس" تضمنت ما يتعلق بمجالات مبادرة التنمية العالمية.

وأضاف أنه فى 23 يوليو الماضى، بعث الرئيس الصينى شى جين بينغ برسالة تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة الذكرى الـ 70 لثورة 23 يوليو أكد خلالها على أهمية وقوة العلاقات المصرية الصينية واستعداده للعمل مع الرئيس السيسى للتحرك بحزم نحو هدف بناء مجتمع مصرى صينى ذو مستقبل مشترك بما يعود بالفائدة ويحقق الرفاهية للبلدين والشعبين الصديقين، كما حافظ وزيرا خارجية البلدين سامح شكرى والصينى وانج يى، على الاتصال والتنسيق المشترك، وعملا معا لتنفيذ التوافقات الهامة التى توصل إليها زعيما البلدين.

كما أشار القائم بأعمال السفارة الصينية بالقاهرة تشانغ تاو، إلى أنه خلال شهر مارس من العام الجارى ، التقى وزير الخارجية الصينى وانج يى بنظيره وزير الخارجية سامح شكرى خلال حضوره اجتماع الدورة الـ 48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامى، حيث أكد يى على دعم الصين لمصر فى استضافة المؤتمر السابع والعشرين للأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ.

وفى مايو شارك وزير الخارجية سامح شكرى فى الاجتماع الافتراضى لمجموعة وزراء خارجية "بريكس بلس" الذى أداره وزير الخارجية الصينى وتضمن مشاركة وزراء خارجية دول "البريكس" الخمس وعدد كبير من دول العالم، وصدر عنه بيان دعم لتعزيز التعددية والتعاون للتغلب على جائحة كورونا، ودعم تعزيز التنمية المشتركة.

وأضاف أنه خلال أغسطس من العام الجارى أيضا، حضر الوزير سامح شكرى الاجتماع الوزارى التنسيقى لمتابعة تنفيذ تعهدات النسخة الأخيرة من منتدى التعاون الصينى-الأفريقى وتم خلاله التوصل إلى توافق مع جميع الأطراف المشاركة فى الاجتماع حول ضرورة تسريع بناء مجتمع صينى - أفريقى ذى مستقبل مشترك فى العصر الجديد، وتعزيز وحدة وتعاون الدول النامية، والتوصل إلى توافقات لمواصلة دعم الدور الهام لمنتدى التعاون الصينى الأفريقى.