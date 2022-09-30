التعليم: تدريب 227136 معلما على تنمية الوعى الطلابى بالمتغيرات المناخية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الانتهاء من تدريب 227136 معلما، مرشحين للترقى للعام 2023/2022 على برنامج دعم مهارات المعلمين فى تنمية الوعى الطلابى بالمتغيرات المناخية فى ضوء متطلبات التنمية المستدامة.





بالإضافة إلى الانتهاء من تدريب 36901 مدير مدرسة على برنامج دعم مهارات مديرى ووكلاء المدارس فى تنمية الوعى الطلابى بالمتغيرات المناخية فى ضوء متطلبات التنمية المستدامة.

من جانبه، وجه الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الشكر لإدارات التدريب بالمديريات التعليمية والأكاديمية المهنية للمعلمين وفروعها بالمحافظات والمدربين وكل من شارك فى العملية التدريبية على ما بذلوه من جهد فى سبيل إنجاز تلك المهمة.

وأوضح الوزير، أنه فى إطار الحرص على الصالح العام للمعلمين فقد أصدر توجيهاته إلى المختصين فى الأكاديمية المهنية للمعلمين بسرعة الانتهاء من تسجيل ومراجعة متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقى إلى وظائف المعلمين تمهيدا لإصدار القرار الوزارى الخاص بذلك قبل نهاية العام الجارى.

جاء ذلك فى إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالتعاون مع وزارة البيئة وبدعم من منظمة اليونيسف بنشر ثقافة القضايا المتعلقة بالتغير المناخى وإعداد كوادر من المدربين اللازمين لتنفيذ تلك البرامج، حيث شارك فى التدريب نحو أكثر من 1500 مدرب معتمد، فى حوالى 1200 قاعة تدريبية فى الإدارات التعليمية بالمديريات تحت إشراف الأكاديمية المهنية للمعلمين.

جدير بالذكر أن مصر تستعد لاستضافة الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022، خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ.