القوى العاملة تعقد ورشة لتدريب موظفيها بـ 6 محافظات

جدة - نرمين السيد - عقدت وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة بوزارة القوى العاملة ورشة عمل بعنوان "التطبيق العملى لدليل التفتيش المراعى للنوع الاجتماعى"، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية خلال الفترة من 26 حتى 29 من سبتمبر الجارى، بمحافظة الإسكندرية، بمشاركة 27 من مفتشى العمل، وأعضاء "الوحدة".





وبحسب بيان صحفى اليوم الجمعة، استهدفت الورشة مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية والتشغيل وأعضاء وحدات المساواة بمديريات القوى العاملة بالإسكندرية والبحيرة والدقهلية ومطروح وكفر الشيخ والغربية. وتناولت الورشة التدريب على دليل التفتيش المراعى للنوع الاجتماعى، ودليل الإدارة بالنتائج والمتابعة والتقييم، واستعرضت مدونة وزارة القوى العاملة لمكافحة العنف والتحرش داخل اماكن العمل، فضلا عن مناقشة محور الانتقال الأخضر. تأتى هذه الورشة حسب البيان، ضمن مجموعة ورش تم عقدها خلال شهر سبتمبر والتى استهدفت تدريب عدد من المفتشين بمديريات القوى العاملة بكافة أنحاء الجمهورية، ضمن أنشطة الخطة التنفيذية لوحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة بوزارة القوى العاملة لعام 2022.

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