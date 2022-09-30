استجابة فورية.. أمن القاهرة يقدم المساعدة لسيدة نظرا لظروفها الصحية

جدة - نرمين السيد - وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تلقت طلب مساعدة من أحد المواطنين، لمساعدته فى نقل والدته "بالمعاش" إلى إحدى المستشفيات من محل سكنها الكائن بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة، نظرا لكونها غير قادرة على الحركة، بسبب ظروفها الصحية.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتم تقديم المساعدة اللازمة للمواطنة ونقلها للمستشفى لتلقى العلاج، وقد وجه المواطن الشكر والتقدير لرجال الشرطة على الاستجابة الفورية وتلبية استغاثته.