لطلاب المدارس والجامعات.. بيان رسمى من المترو بشأن مواعيد العمل

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، الانتهاء من جميع الاستعدادات ورفع حالة الطوارئ بالخطين الأول والثانى، بالتزامن مع بدء العام الدراسى الجديد 2023 صباح غد السبت الموافق 1 أكتوبر، فى المدارس والجامعات.





يأتى ذلك بناءً على توجيهات الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، والمهندس على الفضالى، العضو المنتدب لشركة مترو الأنفاق، والمهندس خالد صبره، رئيس مجلس الإدارة، برفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع المحطات بالخطين الأول والثانى، بضرورة تذليل جميع العقبات التى قد تواجه أبنائنا الطلبة والطالبات بمختلف المراحل الدراسية أثناء استقلالهم خطوط مترو الأنفاق.

وقالت شركة مترو الأنفاق، فى بيان رسمى لها اليوم، إنها تواصل العمل على تطهير وتعقيم القطارات والمحطات والأرصفة وماكينات التذاكر وشبابيك التذاكر وأى مكان تلامسى مع الركاب مع الالتزام والتشديد على ارتداء الكمامة عند الدخول من مداخل محطات مترو الأنفاق بالخط الأول والثانى تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة باتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة الموجة السادسة من فيروس كورونا، تزامنا مع بدء العام الدراسى الجديد، واتخاذ إجراءات فورية للقضاء على أى مشكلات طارئة، وإصدار تعليمات لقائدى القطارات بالإلتزام بوقت توقف القطارات بالمحطات طبقاً لجداول التشغيل وإتاحة فرصة أكبر للركاب فى النزول والصعود بما لا يتعارض مع التشغيل، والحرص على مواعيد زمن التقاطر للقطارات بين المحطات، وانتظام جداول تشغيل القطارات بالخطين الأول والثانى والمقدر عدد رحلاتها بـ 1090 رحلة يومياً بواقع 488 رحلة بالخط الأول من محطة حلوان حتى محطة المرج الجديدة، و602 رحلة بالخط الثانى من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب.

وأوضحت "الشركة" أن العمل يبدأ بقيام أول قطار من المحطات الانتهائية بخطوط المترو الساعة 5:15 صباحاً، وحتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، مع قيام آخر قطار بالخط الأول من محطة حلوان الساعة 11:30 مساء، ومن محطة محطة المرج الجديدة الساعة 11:40 مساء، وقيام آخر قطار بالخط الثانى من محطة شبرا الخيمة والمنيب الساعة 11:50 مساء، ويتم مقابلة أخر قطار للخط الأول مع الخط الثانى بمحطة أنور السادات الساعة 12:15 صباحا، وقيام آخر قطار من محطة عدلى منصور 11:20 مساء، ويتم مقابلة آخر قطار للخط الثانى مع الخط الثالث بمحطة العتبة الساعة 12:10 مساء.

من جهته، أعلن أحمد عبد الهادى بكير المتحدث الرسمى لشركة مترو الأنفاق أن الاستعدادات شملت الدفع بعدد من القطارات الإضافية الفارغة من الركاب لامتصاص أى زحام قد يحدث أوقات الذروة الصباحية والمسائية تسهيلا وتيسيرا على جميع مرتادى مرفق مترو الأنفاق أيضاً تكثيف تواجد رجال الإسعاف داخل المحطات وعلى الأرصفة تحسبا لحدوث أى حالات إغماء أو أى حالات مرضيه مفاجئة والتعامل معها على الفور وتقديم الخدمة بالمجان، أيضاً تم الدفع بجميع فرق الطوارئ المنتشرة بالمحطات لمواجهة أى أعطال مفاجئة قد تحدث وأزالتها على الفور، مع التأكيد على التنسيق والتعاون الكامل مع رجال شرطة النقل والمواصلات لتواجد و إنتشار شرطة المترو بجميع المحطات مع عمل أكمنة ثابته بالمحطات وعلى الأرصفة وأخرى متحركة داخل القطارات على مدار ساعات التشغيل مع المتابعة المستمرة من خلال شبكة كاميرات المراقبة التى تغطى جميع محطات مترو الأنفاق وذلك لضبط كافة أشكال الظواهر السلبية والتعامل معها على الفور.

وأكد عبد الهادى، أن الشركة تقوم بإذاعة عدة تنبيهات ورسائل توعوية من خلال الإذاعة الداخلية بجميع المحطات بالخطين الأول والثانى على مدار ساعات التشغيل وتتمثل تلك التعليمات فى كيفية الوقاية من فيروس كورونا والخطوات الصحيحة التى يجب إتباعها مع التأكيد على عدم نزع الكمامة وعدم تغطية منطقة الذقن فقط ، أيضا ضرورة التعاون مع ذوى الهمم ومحاولة مساعدتهم أثناء إستقلالهم مترو الأنفاق، وضرورة إخلاء المقاعد المخصصة لكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة تيسيرا وتسهيلا عليهم، أيضا تعليمات بضرورة الإلتزام بالسماح بالنزول أولا من أبواب القطارات ثم البدء بالصعود، وأيضا تعليمات بالإبتعاد عن حافة الرصيف أثناء قدوم القطار، إضافة إلى تعليمات بعدم الشراء من متجول أو التعاطف مع متسول لمحاولة القضاء على تلك الظاهرة السلبية، أيضا تعليمات بعدم إلقاء القمامة داخل القطارات وذلك للحفاظ على المظهر الحضارى لمترو الأنفاق الذى هو ملك لكل المصريين.

وأضاف "متحدث المترو" أن العمل داخل المرفق يجرى على قدم وساق لتقديم أفضل خدمة ممكنه لجمهور الركاب، مؤكدا أن الشركة لديها أكثر من وسيلة للتواصل مع مستخدمى مرفق مترو الأنفاق لاستقبال الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات على مدار ساعات التشغيل وبشكل فورى من خلال الخط الساخن 16048 وعبر الرقم المخصص لخدمة الواتس آب (01221116048) أو على الموقع الرسمى للشركة Cairometro.gov.eg أو من خلال أبليكيشن الموبايل مترو القاهرة باللغتين العربية والإنجليزية وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك.

وشدد على أنه يتواجد داخل عدد من محطات المترو بالخطين الأول والثانى والمحطات الرئيسية التبادلية مكاتب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء والتى تستقبل كافة الشكاوى المتعلقة بكافة الجهات الحكومية وليس الشكاوى الخاصة بالمترو فقط مؤكدا على احترام المواطنين والسعى على تقديم أفضل خدمة لهم هو ما تهدف إليه إدارة مترو الأنفاق.