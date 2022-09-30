وقف ومراجعة تصميم ترع.. سويلم يتفقد مشروعات الرى بمحافظة البحيرة

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور سويلم، خلال الزيارة، أعمال التأهيل الجارية لترعة المقاطع الآخذة من ترعة فرهاش بمركز الدلنجات، كما تضمنت الزيارة تفقد بعض المخالفات التى تم رصدها من خلال التفتيش الفنى والمالى والإدارى بالوزارة، ووجه بإيقاف أعمال التأهيل الجارية على الترعة، وتشكيل لجنة فنية وقانونية بإشتراك ممثلين عن معهدى بحوث الهيدرولكيا والإنشاءات التابعين للمركز القومى لبحوث المياه بالوزارة والتفتيش الفنى بديوان عام الوزارة لفحص العملية بالكامل ومراجعة وتلافى جميع الملاحظات طبقا للمواصفات الفنية وإيجاد حلول لمشكلة انخفاض منسوب القدمة العليا للتبطين عن منسوب الجسر، بهدف إتمام أعمال التأهيل على الوجه الأمثل.

كما تفقد الدكتور سويلم ترعة "عبد الحميد" والتى لم تبدأ أعمال التأهيل بها بعد، حيث وجه بأن يتم مراجعة تصميم الترعة وبحث موقف التعديات عليها قبل البدء فى التنفيذ، ودراسة حالة الترعة وتحديد الأجزاء التى تحتاج إلى تأهيل منها، وذلك فى إطار مخرجات الدليل الإرشادى لتأهيل الترع الجارى إعداده حالياً بمعرفة لجنة مشكلة من ممثلين عن جامعات أسيوط والفيوم والإسكندرية ووزارة الموارد المائية والرى والمركز القومى لبحوث المياه.

وعقب ذلك، عقد الدكتور سويلم اجتماعا مع مسؤولى الرى بمحافظة البحيرة ومهندسى الصرف والتوسع الأفقى بإقليم غرب الدلتا، حيث وجه الدكتور سويلم بمتابعة حالة الكبارى المقامة على الترع والمصارف بزمام المحافظة وكذا حالة أعمال التطهيرات للترع والمصارف وضمان جاهزيتها استعدادا لمواجهة موسم الأمطار الغزيرة، والتنسيق مع الادارات المحلية والأهالى لعمل أسوار على جسور الترع المارة داخل الكتل السكنية لحماية المواطنين وخاصة الأطفال.