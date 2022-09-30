مستشفى الزقازيق العام يعالج مريضا من ضيق شديد فى الصمام الأورطى

جدة - نرمين السيد - أجرى الفريق الطبى بقسم جراحات القلب المفتوح بمستشفى الزقازيق العام، بقيادة الدكتور على محمد رفعت أستاذ جراحة القلب والصدر بكلية الطب جامعة الزقازيق، والدكتور خالد مصطفى حلمى أستاذ التخدير بكلية الطب جامعة الزقازيق، بإجراء عملية قلب مفتوح لمريض يعانى من ضيق شديد بالصمام الأورطى، مع ارتجاع بالصمام، وتضخم فى عضلة القلب.





وأجريت العملية ذات المستوى الثالث، وتغيير الصمام الأورطى بصمام قلب نسيجى، والمريض الآن بحاله مستقره بوحدة الرعاية المركزة لجراحات القلب المفتوح. ويأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية، وإشراف الدكتور خالد أحمد فوزى القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بالشرقية. وقدم القائم بالأعمال، الشكر للدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجى والمشرف العام على القسطرة القلبية وجراحات القلب المفتوح، والدكتور رامى المهدى مدير مستشفى الزقازيق العام، وجميع الأطباء، والطاقم الطبى المعاون المشارك فى هذا العمل لخدمة المرضى بمحافظة الشرقية.

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