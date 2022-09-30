القومى للإعاقة يهنئ السيسى لحصوله على الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص

جدة - نرمين السيد - توجهت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لحصوله على الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولى، والتى تعد من أرفع الجوائز التى يتم منحها للملوك والرؤساء وأصحاب الأيادى البيضاء على رعايتهم للأشخاص ذوى الإعاقة، وتقديراً لما يقدمه لهم من دعم، هذا بجانب أن الرئيس السيسى هو أول رئيس يحصل على الجائزة فى دول منطقة الشرق الأوسط.





وأعلنت المشرف العام على المجلس، عن بالغ سعادتها بتسليم وفد من رؤساء الأقاليم العالمية السبع للأولمبياد الخاص الدولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الجائزة، والتى تؤكد بشكل قوى وحقيقى ما على يحظى به الأشخاص ذوى الإعاقة فى الجمهورية الجديدة وفى عهد الرئيس من اهتمام وتعزيز لحقوقهم، وهو ما يلمسه جموع الأشخاص ذوى الإعاقة ويشعرون به من خلال كافة الإجراءات والتيسيرات والقوانين التى شهدها الأشخاص ذوى الإعاقة خلال السنوات الماضية.

وأضافت الدكتورة إيمان كريم، أن الأشخاص ذوى الإعاقة يعيشون عصرا ذهبيا تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى حيث صدرت عدة قوانين تحمى حقوقهم وتدعم دمجهم وتمكينهم بعد معاناة طويلة من التهميش، وأن هناك محطات كثيرة فى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بقضايا الأشخاص ذوى الإعاقة منها إعلانه 2018 عاما للأشخاص ذوى الإعاقة، وإقراره لعدد من التشريعات والقوانين التى من شأنها دعم دمجهم مجتمعيا وفى كل المحالات، منها قانون الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية والقانون رقم 11 لسنة 2019 بشأن تشكيل المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.

وتابعت: هذا بجانب تصديقه على قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف لدعم ورعاية الأشخاص ذوى الإعاقة، وحرصه السنوى على حضور الاحتفالية السنوية باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة ومشاركتهم سعادتهم وطموحاتهم وأحلامهم والاستماع إلى مطالبهم وتلبيتها بشكل فورى وعاجل، وتقديم حزمة من برامج الحماية الاجتماعية لهم، وتكريم النماذج الناجحة والمتفوقة من الأشخاص ذوى الإعاقة فى كافة المجالات، وحرصه على أن يكونوا فى أول الصفوف فى المؤتمرات الرئاسية ومؤتمرات الشباب ومنتدى شباب العالم.

وقالت الدكتورة إيمان كريم، إن المواقف الإنسانية للرئيس تجاه الأشخاص ذوى الإعاقة لا حصر لها، خاصة وأنه يسعى دوما إلى تقديم ما يعينهم على مواصلة مسيرتهم واكتشاف مواهبهم ودعمهم، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، ببدء إنشاء مجمع صناعى متكامل لتوطين إنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية للأشخاص ذوى الإعاقة، كما وجه كذلك بالتوسع فى تهيئة مرافق الدولة للتعامل معهم وإتاحتها لهم طبقاً للأكواد العالمية فى هذا المجال، ومبادرته أيضا لعلاج مصابى الضمور العضلى الشوكى، و تحمل الدولة تكاليف علاج مرض ضمور العضلات للأطفال حديثى الولادة، ومبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثى الولادة، وفى عهد الرئيس عبدالفتاح السياسى تم إنشاء مركز تأهيل ذوى الإعاقة فى 2019 بمدينة العاشر من رمضان، ويعد من أكبر مراكز تأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة عربياً وإفريقياً.

ونوهت المشرف العام على المجلس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يحرص دوما على إشراك الأشخاص ذوى الإعاقة فى كافة القضايا المتعلقة بهم للنهوض بأوضاعها، وأن ومصر ورئيسها يستحقون الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولى لما شهده ملف دعم وحماية الأشخاص ذوى الإعاقة من طفرة حقيقية على يد الرئيس السيسى.