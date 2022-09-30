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بسبب سقوط شجرة.. كسر ماسورة مياه بالدقي وانقطاع الخدمة عن عدة مناطق

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احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 30 سبتمبر 2022 02:28 مساءً - شهد شارع يثرب بحى الدقى بالجيزة، كسر ماسورة مياه، نتيجة سقوط شجرة بشكل مفاجئ، ما أدى إلى انقطاع مياه الشرب من شارع مصدق إلى شارع جدة بالمتفرعات "إيران ويثرب، والحسن، وجده".

 

ودفعت شركة مياه الشرب بالجيزة بعدد من المتخصصين وفرق الإصلاح لرفع الشجرة وإصلاح الكسر، وجارى شفط المياه والحفر على الماسورة لإصلاحها. 

 

وتكثف الفرق جهودها لإنهاء عملية الإصلاح، ومن المقرر أن تستمر فترة الإصلاح وعودة المياه للمنطقة بعد ساعة تقريبا، حسب ما أكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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