جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة المالية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للتصميم المتداول للعملة الجديدة فئة "2 جنيه" وبدء إصدارها فى أكتوبر المقبل، مُشددةً على أنه لم يتم تحديد أى موعد لإصدار العملة الجديدة فئة الـ 2 جنيه.
وأوضحت، أنه لم يتم عرض أى تصميمات للعملة الجديدة فئة "2 جنيه" حتى الآن داخل مصلحة "الخزانة العامة وسك العملة" للمفاضلة بينها لاختيار التصميم الأنسب، وأن كافة التصميمات المتداولة مفبركة وغير صادرة عن الوزارة، مُؤكدةً أنه سيتم الإعلان عن موعد طرح العملة الجديدة بالأسواق بشكل رسمى فور الانتهاء من تصميمها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. الحكومة تصدر بيانا بشأن عملة الـ«2 جنيه» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.