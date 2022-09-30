عاجل.. الحكومة تصدر بيانا بشأن عملة الـ«2 جنيه»

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة المالية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للتصميم المتداول للعملة الجديدة فئة "2 جنيه" وبدء إصدارها فى أكتوبر المقبل، مُشددةً على أنه لم يتم تحديد أى موعد لإصدار العملة الجديدة فئة الـ 2 جنيه.

وأوضحت، أنه لم يتم عرض أى تصميمات للعملة الجديدة فئة "2 جنيه" حتى الآن داخل مصلحة "الخزانة العامة وسك العملة" للمفاضلة بينها لاختيار التصميم الأنسب، وأن كافة التصميمات المتداولة مفبركة وغير صادرة عن الوزارة، مُؤكدةً أنه سيتم الإعلان عن موعد طرح العملة الجديدة بالأسواق بشكل رسمى فور الانتهاء من تصميمها.