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جدة - نرمين السيد - وبحسب وزارة التنمية المحلية، فمن المقرر أن تفتح المحلات والمولات من السابعة صباحا وتغلق العاشرة مساء، على أن تغلق الساعة 11 أيام الخميس والجمعة والإجازات والأعياد.
كما ستبدأ المطاعم والكافيهات عملها من 5 صباحا وتغلق 12 منتصف الليل، على أن يتم مد العمل فى الإجازات والأعياد والخميس والجمعة حتى الواحدة صباحا.
أما بالنسبة للعمل بالورش والأعمال الحرفية، فمن المقرر أن يبدأ من 8 صباحا وحتى 6 مساء.
وحذرت الوزارة من مخالفة التعليمات، مشددة على أن العقوبات تبدأ بغرامة من 300 جنيه حتى 4 آلاف جنيه، وتصل إلى الحبس والأشغال الشاقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عقوبات صارمة.. المواعيد الشتوية للمحال والمولات (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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