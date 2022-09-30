وزير الطيران المدنى: نجاح 11 مطارا مصريا فى الحصول شهادة السفر الصحى الآمن

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كما التقى الوزير، بأديفونكى أدييمى أمين عام المفوضية الإفريقية للطيران "الأفكاك" حيث استعرض معهن سبل تعزيز التعاون فى مجال الطيران المدنى.
فى بداية لقائه مع رئيس المجلس الدولى للمطارات أشاد محمد عباس بالعلاقات المتميزة والتنسيق الدائم بين وزارة الطيران المدنى والمجلس الدولى للمطارات، مشيرا إلى حرص وزارة الطيران على تطوير منظومة المطارات المصرية وفق المعايير والمتطلبات الدولية وتزويدها بأحدث النظم التكنولوجية العالمية لتطوير جودة وكفاءة الخدمات المقدمة بالمطارات.
وأكد وزير الطيران على أهمية الدور المحورى الذى يقوم به المجلس الدولى للمطارات فى تعزيز أوجه التعاون المشترك والتنسيق بين المطارات العالمية والمنظمات الدولية لتوفير منظومة نقل جوى آمنة.
وأشار محمد عباس، خلال اللقاء إلى أهمية ما تحقق من إنجاز على مستوى المطارات المصرية بنجاح (11) مطارا مصريا فى الحصول شهادة السفر الصحى الآمن وتجديدها ضمن برنامج الاعتماد الصحى للمطارات (AHA)من قبل المجلس الدولى للمطارات وهو ما عزز الثقة فى منظومة الإجراءات بالمطارات المصرية وأسهم فى تدفق الحركة الجوية والسياحية إلى مصر .
ومن جانبه أشاد لويس فيليب دى أوليفيرا رئيس المجلس الدولى للمطارات بدور مصر المهم ممثلا فى وزارة الطيران المدنى ومساهمتها الفعّالة فى المجلس الدولى للمطارات، كما أشاد بالتطور الكبير التى تشهده منظومة المطارات فى مصر والنجاح الذى حققته فى ضوء التزامها الدائم وتطبيقها لكافة المعايير الدولية بكل دقة والذى توج بحصولها على شهادة السفر الصحى الآمن وتجديدها.
كما التقى وزير الطيران المدنى مع أديفونكى أدييمى أمين عام المفوضية الإفريقية للطيران "الأفكاك" حيث استعرضا سبل تعزيز التعاون بين مصر والأشقاء الأفارقة فى مختلف مجالات النقل الجوى وخاصة فى مجال التدريب وتبادل الخبرات إلى جانب ضرورة تنسيق الموقف الإفريقى خلال اجتماعات منظمة الإيكاو ودعم المجموعة الإفريقية لترشيح مصر لعضوية مجلس المنظمة.
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