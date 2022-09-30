محيى الدين: «COP27 » يهتم بالتحول فى الزراعة والغذاء للتصدى لتغير المناخ

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنى بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إن مؤتمر شرم الشيخ يركز على تحقيق التحول فى قطاع الزراعة والغذاء على أسس علمية صحيحة بما يساعد فى التصدى للتغير المناخى.





وأضاف محيى الدين -خلال مشاركته فى منتدى الأمن الغذائى الذى نظمه برنامج الغذاء العالمى بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى- أن خلق نظام زراعى وغذائى أكثر تكيفا مع آثار التغير المناخى، يتطلب الاعتماد على قواعد بيانات محدثة، وتطبيق التكنولوجيات الحديثة، واللجوء للحلول العلمية، وتوفير المهارات لكل الأطراف المشاركة فى إحداث هذا التحول، فضلا عن ضرورة توفير تمويل عادل وكاف لهذه العملية.

وتابع أن التحول فى قطاع الزراعة والغذاء لن يحقق الأمن الغذائى إلا إذا تم فى إطار نهج شامل يراعى التوازن بين إجراءات التخفيف من آثار التغير المناخى وإجراءات التكيف مع هذه الظاهرة، كما يستلزم هذا التحول الانتقال الفورى إلى مرحلة التنفيذ الفعلى من خلال خطوات عملية يشارك فيها كل الأطراف الفاعلة، موضحا أن مؤتمر شرم الشيخ يضع عنصرى النهج الشامل والتنفيذ الفعلى للعمل المناخى والبيئى ككل فى مقدمة أولوياته.

وأشار إلى أهمية البعد الإقليمى فيما يتعلق بإحداث التحول فى قطاع الزراعة والغذاء، وتعاون دول الإقليم الواحد فى تحقيق هذا الهدف، خاصة بعد أن أكدت التجارب أن العمل الجماعى المشترك يحقق نتائج أكثر فاعلية من العمل المنفرد، كما نوه عن أهمية البعد المحلى لعملية التحول فى هذا القطاع الهام بحيث يشمل العمل كل عناصر التنفيذ بما فى ذلك المزارعين وغيرهم من الأطراف الفاعلة المحلية.

وشدد على أهمية حشد التمويل اللازم لعملية التحول فى قطاع الزراعة والغذاء من خلال تعزيز التزام الحكومات بتنفيذ هذه العملية ومشاركة أوسع من القطاع الخاص فى التمويل والتنفيذ، وعقد الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمار، والعمل على تخفيض مخاطر تمويل المشروعات اللازمة لهذا التحول، وتفعيل آلية مقايضة الديون بالاستثمار فى مشروعات الزراعة والغذاء، وإنشاء أسواق للكربون تناسب أولويات اقتصادات الدول النامية والأسواق الناشئة.