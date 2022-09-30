«الجمهورية الجديدة».. حقوق الطفل أفعال على أرض الواقع (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" جهود الدولة فى رعاية وحماية حقوق الأطفال. وفى هذا الإطار أنشأت وطورت الدولة المصرية 3280 حضانة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، باستثمارات بلغت نحو 520 مليون جنيه، كما تم إحلال وتجديد نحو 23 بيت ثقافة بنحو 72 مليون جنيه، واستكمال مجمعات الأسرة والطفولة «مكاتب ونوادى الطفل»، وتخيص نحو 535 مليون جنيه لزيادة تغطية خدمات رعاية الحمل المنتظمة.

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